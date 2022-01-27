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Через ризик ковіду. Норвезьких біатлоністів відправляють на Олімпіаду чартерами

Автор: РБК-Україна

Після звістки про спалах коронавірусу в складі збірної Норвегії з лижних перегонів, Союзу біатлоністів Норвегії прийняв рішення відправити свої спортсменів у Пекін чартерними рейсами.

Детальніше – в матеріалі РБК-Україна

Норвезький канал TV2 повідомив, що Союз біатлоністів Норвегії прийняв рішення, про недоречність польоту на Олімпіаду регулярними рейсами з Мюнхену.

Тому норвезька команда, яка до понеділка знаходиться на зборі в італійському Пассо Лавадзе, вирушить в Пекін з Норвегії.

Тіріль Екгофф та Марте Олсбю Ройселанд, вже вилетіли чартерними рейсами з Верони в Осло, звідки о 20:00 відправляться в Пекін.

Чартерні літаки оплатять спонсори Союзу біатлоністів Норвегії.

Деякі біатлоністи прокоментували цю новину для норвезького телебаченя:

Нагадаємо, що вчора стартував Чемпіонат Європи з біатлону. В перший змагальний день Тарас Лесюк посів шосте місе, а Анастасія Меркушина сьоме.

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