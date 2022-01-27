Через ризик ковіду. Норвезьких біатлоністів відправляють на Олімпіаду чартерами

Після звістки про спалах коронавірусу в складі збірної Норвегії з лижних перегонів, Союзу біатлоністів Норвегії прийняв рішення відправити свої спортсменів у Пекін чартерними рейсами.
Детальніше – в матеріалі РБК-Україна
Норвезький канал TV2 повідомив, що Союз біатлоністів Норвегії прийняв рішення, про недоречність польоту на Олімпіаду регулярними рейсами з Мюнхену.
Тому норвезька команда, яка до понеділка знаходиться на зборі в італійському Пассо Лавадзе, вирушить в Пекін з Норвегії.
Тіріль Екгофф та Марте Олсбю Ройселанд, вже вилетіли чартерними рейсами з Верони в Осло, звідки о 20:00 відправляться в Пекін.
Чартерні літаки оплатять спонсори Союзу біатлоністів Норвегії.
Деякі біатлоністи прокоментували цю новину для норвезького телебаченя:
Нагадаємо, що вчора стартував Чемпіонат Європи з біатлону. В перший змагальний день Тарас Лесюк посів шосте місе, а Анастасія Меркушина сьоме.