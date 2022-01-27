Через ризик ковіду. Норвезьких біатлоністів відправляють на Олімпіаду чартерами

Норвезький канал TV2 повідомив, що Союз біатлоністів Норвегії прийняв рішення, про недоречність польоту на Олімпіаду регулярними рейсами з Мюнхену.

Тому норвезька команда, яка до понеділка знаходиться на зборі в італійському Пассо Лавадзе, вирушить в Пекін з Норвегії.

Тіріль Екгофф та Марте Олсбю Ройселанд, вже вилетіли чартерними рейсами з Верони в Осло, звідки о 20:00 відправляться в Пекін.

Чартерні літаки оплатять спонсори Союзу біатлоністів Норвегії.

Деякі біатлоністи прокоментували цю новину для норвезького телебаченя: