Решительный союзник. Что известно об Эммануэле Макроне и как менялась его позиция по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон за последние годы стал одним из самых активных союзников Украины и первым выступил с инициативой введения западных войск. При этом в своей стране на данный момент он пытается преодолеть политический кризис.

Подробнее о биографии французского лидера и как он поддерживает Украину, – в материале РБК-Украина .

Содержание:

Факты из биографии

Вчера, 21 декабря, Эммануэлю Макрону исполнилось 47 лет. Он родился в городе Амьен на севере Франции в семье врачей. Посещал местную среднюю школу, но последний год учился в элитном лицее в Париже.

Впоследствии Макрон получил степень магистра философии в университете Нантера. Также стал магистром в области государственного управления и экономики Парижского института политических исследований. Практиковался в посольстве Франции в Нигерии по программе Национальной школы администрации.

С детства Эммануэль Макрон играл на фортепиано. Интересовался театром и посещал школьный кружок, где познакомился со своей будущей женой – учительницей французского и руководительницей театральной студии Брижит Тронье. Парню было 15 лет, а его избраннице на тот момент 39.

Фото: Эммануэль Макрон с женой Брижит (facebook.com/elysee.fr)

Из-за разницы в возрасте родители Макрона сначала пытались предотвратить отношения, поэтому отправили его в Париж заканчивать последний год школы. Но в 2007 пара воссоединилась и до сих пор вместе. Общих детей у них нет, однако у Брижит от первого брака есть трое детей и семеро внуков.

"Моцарт в финансах"

Карьера Эммануэля Макрона началась с государственной службы. В течение четырех лет он занимал должность инспектора Генеральной инспекции по финансам при Министерстве экономики. В 2008 году перешел в банковский сектор и начал работать в Rothschild & Cie Banque.

В банке Ротшильдов Макрон отвечал за приобретение компанией Nestlе подразделения детского питания Pfizer за 9 миллиардов евро, что сделало его миллионером. В общей сложности в 2010-2012 заработал 2 млн долларов. В те годы пресса называла Макрона "Моцартом в финансах".

Самый молодой президент Франции

В 2006 году Эммануэль Макрон познакомился с французским политиком Франсуа Олландом, был его неофициальным советником по бизнесу. Когда Олланд победил на выборах президента в 2012, Макрон получил должность заместителя генерального секретаря Елисейского дворца и советника по экономике и финансам.

В 2014 Макрон был назначен на должность министра экономики, промышленности и цифровых дел. Занимался разработкой законопроекта, получившего название в его честь – "закон Макрона". Инициатива предусматривала либерализацию некоторых секторов экономики, в частности, открытие для конкуренции сектора автобусного транспорта, работу магазинов по воскресеньям и т.д.

Через год Макрон ушел в отставку из правительства и объявил себя независимым политиком.

В 2016 презентовал собственную политическую силу "Вперед, Республика!" утверждая, что его партия не разделяет ни левую, ни правую идеологию. В ситуации, когда только 12% французов (по данным опроса 2016 года) доверяли традиционным политическим партиям, это была выигрышная стратегия.

Фото: Макрон стал самым молодым президентом Франции (Getty Images)

На президентских выборах 2017 с 66% поддержки победил во втором туре оппонентку Марин Ле Пен. Таким образом, Эммануэль Макрон в возрасте 39 лет стал самым молодым президентом Франции.

В 2022 году второй раз встретился на президентской гонке с лидером "правых" Ле Пен, и на этот раз одержал победу с 58,5% голосов.

Как глава Франции, Макрон также является одним из двух сопринцев Андорры.

Реформы, "желтые жилеты" и политический кризис

На должности президента Макрон инициировал ряд реформ, некоторые из которых были неоднозначно восприняты обществом и привели к массовым протестам.

В частности, он начал реформу трудового законодательства, направленную на уменьшение безработицы и повышение конкурентоспособности экономики. Была упрощена процедура разрешения трудовых споров и условия увольнения работников. Хотя инициатива не нашла поддержки среди населения, уровень безработицы снизился.

Одной из главных целей Макрон называл сокращение численности государственных служащих. Это также вызвало возмущение среди работников бюджетной сферы, что привело к протестам и забастовкам.

В 2018 году французский лидер был вынужден ввести в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране из-за протестов "желтых жилетов".

Французы вышли на улицы против повышения цен на топливо и налоги. Активисты потребовали увеличения зарплат и пенсий, возврата прогрессивного налога на богатство. Протесты периодически усиливались в течение 2019 и 2020 годов.

Несмотря на многонедельные забастовки, со второй попытки президент Франции добился в прошлом году принятия закона об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Макрон последовательно выступает за модернизацию, трансформацию и расширение вооруженных сил страны. В 2023 подписал закон об увеличении военных расходов на 40% до общей суммы 413 миллиардов евро следующие 7 лет.

Фото: президент Франции столкнулся с политическим кризисом (Getty Images)

После переизбрания во вторую каденцию Макрон столкнулся с трудностями в формировании стабильного большинства в парламенте, а летом 2024 распустил Национальную ассамблею и созвал досрочные парламентские выборы.

В сентябре было сформировано правительство, однако уже 5 декабря парламент объявил ему вотум недоверия. Это первый случай за 62 года, что подчеркнуло глубокую политическую нестабильность в стране.

13 декабря Макрон назначил новым премьером Франсуа Байру – главу либеральной партии "Демократическое движение", входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Позиция Макрона по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ отношение Эммануэля Макрона к Украине существенно изменилось.

Накануне войны он выступал за дипломатию и усиление работы Нормандского формата. 7 февраля 2022 ездил в Москву и провел шестичасовые переговоры с лидером Кремля.

По итогам встречи Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин пообещал ему "не начинать новых военных маневров у границ Украины". На следующий день президент Франции приехал в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Это был первый визит французского лидера в Украину за 24 года.

Фото: в начале войны Макрон поддерживал диалог с Путиным (kremlin.ru)

24 февраля 2022 года Эммануэль Макрон решительно осудил агрессию России и подчеркнул ответственность Владимира Путина за начало конфликта. Он выражал поддержку Украине, признавая мужество украинского народа и президента Владимира Зеленского.

В то же время в первые месяцы войны глава Франции пытался сохранить диалог с Москвой, провел несколько телефонных разговоров с Путиным. Макрон сам себя называл "ответственным лидером", который дольше всего пытался уговорить Путина прекратить агрессию против Украины.

В июне 2022 Эммануэль Макрон посетил Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги, чтобы продемонстрировать "европейское единство".

Как он заявил во время поездки в Ирпень, народы, оставшиеся нейтральными в российско-украинской войне, совершили историческую ошибку и стали соучастниками нового империализма. Также Макрон подчеркнул, что "Франция на стороне украинских мужчин и женщин без какой-либо двусмысленности".

Cкриншот x.com/EmmanuelMacron

Впоследствии позиция французского лидера по войне в Украине стала еще более активной. Он выступал за передачу современного оружия, критиковал других союзников за промедление в передаче военной помощи. При этом Франция стала одной из стран, которые дали разрешение Украине на удары дальнобойным оружием по территории России.

Макрон считает, что длительный мир возможен только при условии возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым. Он поддержал стремление Украины стать членом Евросоюза и заявил, что Франция не будет против приглашения Украины в НАТО.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)

В начале 2024 его заявление о возможности отправки войск НАТО в Украину вызвало резонанс. В настоящее время Эммануэль Макрон продолжает работать над вопросом миротворческой миссии и ведет переговоры с союзниками.

Французский лидер отмечает, что в войне России против Украины на карту поставлена ​​безопасность Европы, поэтому союзники должны быть готовы к решительным действиям: "Если Россия продолжит свою эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы принять решения, необходимые для того, чтобы Россия никогда не победила".