Решения о территориях будет принимать народ Украины, - лидеры Европы

Украинский народ должен принять решения о территориях. Но это произойдет после того, как для Украины обеспечат гарантии безопасности.

Как передает РБК-Украина , об этом сказано в совместном заявлении лидеров Европы.

Европейские лидеры выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещали поддерживать любые решения, которые он примет по украинским вопросам.

Они подчеркнули, что международные границы не должны изменяться силой.

"Решения по территории должны приниматься народом Украины после того, как будут эффективно обеспечены надежные гарантии безопасности. Они согласились с тем, что некоторые вопросы необходимо будет решить на заключительных этапах переговоров. Они подчеркнули, что при необходимости поддержат президента Зеленского в проведении консультаций с народом", - добавили они.

Совместное заявление подписали:

канцлер Германии Фридрих Мерц,

премьер-министр Дании Метте Фредериксен,

президент Финляндии Александер Стубб,

президент Франции Эммануэль Макрон,

премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф,

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,

премьер-министр Польши Дональд Туск,

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

председатель Европейского совета Антониу Кошта,

глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стоит заметить, что США в рамках своего мирного плана настаивают, что Украина должна передать Донецкую область под контроль России.