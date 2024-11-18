Решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ

Как объясняет источник издания, решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.

"Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске получат удар, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится", - добавляет AXIOS.

Между тем заместитель директора российской программы Фонда "В защиту демократии" (FDD) по вопросам России Джон Харди убежден в том, что разрешение на применение дальнобойного вооружения не должно ограничиваться только Курской областью, поскольку поражение высокоприоритетных целей по всей территории РФ может поставить Киев в лучшую позицию во время потенциальных переговоров. В частности, это может принудить Москву к мораторию на удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры.

Разрешение США на дальнобойные удары

Отметим, что Украина в течение последних месяцев неоднократно обращалась к Соединенным Штатам и другим союзникам с просьбой разрешить использование их вооружения для ударов по объектам российской армии, которые находятся на значительном расстоянии от границ Украины. Однако ранее Вашингтон достаточно осторожно относился к таким инициативам.

Вчера, 17 ноября, западные медиа сообщили, что администрация президента США Байдена дала разрешение Украине применять предоставленное американское оружие для ударов по территории России.

Вслед за США похожие разрешения предоставили Франция и Великобритания. Более подробную информацию об этом можно найти в материале РБК-Украина.

Как пишет Reuters, Украина может нанести удары ракетами большой дальности ATACMS по территории России уже в ближайшее время.