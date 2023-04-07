Решение о переговорах с РФ должно приниматься совместно с Украиной, - Белый дом

Решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, и инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Таким образом представитель Белого дома прокомментировал публикации с сигналами о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

"Только президент (Украины Владимир – ред.) Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", – заявил Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление.

В то же время Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, а проведение переговоров по Крыму – это лишь одна возможная опция возвращения полуострова.

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