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Решение НКРЭКУ о наказании облэнерго не улучшат ситуацию, - нардеп

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Вторник 31 января 2023 20:23
Решение НКРЭКУ о наказании облэнерго не улучшат ситуацию, - нардеп Фото: решения НКРЭКУ о наказании облэнерго не улучшат ситуацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Принимая решение о наказании операторов систем распределения Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) создает видимость контроля на энергетическом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер.

"Я просто предостерегаю вас от ошибочных действий, которые в результате не будут иметь того эффекта задекларированного, к которому стремится комиссия, а будут иметь целью только одно - показать публике, что что-то сделано. Ситуация от этого никак не улучшится", - сказала она на заседании комиссии.

Буймистер отметила, что вместо наказания облэнерго Регулятор должен объяснить, как они могут улучшить свою работу и предложить им соответствующие решения.

Напомним, 26 января Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки начались проблемы с электроснабжением на юге Украины, в частности в Одессе, из-за чего в Одесской области были применены графики аварийных отключений света.

Также Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

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