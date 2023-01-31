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Рішення НКРЕКП про покарання обленерго не покращать ситуацію, - нардеп

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Вівторок 31 січня 2023 20:23
Рішення НКРЕКП про покарання обленерго не покращать ситуацію, - нардеп Фото: рішення НКРЕКП про покарання обленерго не покращать ситуацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Приймаючи рішення щодо покарання операторів систем розподілу Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) створює видимість контролю на енергетичному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер.

"Я просто застерігаю вас від помилкових дій, які в результаті не матимуть того ефекту задекларованого, якого прагне комісія, а будуть мати на меті тільки одне – показати публіці, що щось зроблене. Ситуація від цього ніяким чином не покращиться", - сказала вона на засіданні комісії.

Буймістер зазначила, що замість покарання обленерго Регулятор має пояснити їм, як вони можуть покращити свою роботу та запропонувати їм відповідні рішення.

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.

Також Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

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