Решения страны может быть недостаточно. Откроет ли Украина небо для самолетов: мнение эксперта

"Полеты возобновят, когда позволит ситуация безопасности", – вице-премьер-министр

Гражданская авиация в Украине возобновится, как только будет позволять ситуация с безопасностью. Об этом вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил в Facebook.

"Полеты гражданской авиации будут возобновлены, как только будет разрешена ситуация с безопасностью. Весь военный год мы работали и продолжаем работать над тем, чтобы максимально быстро запуститься, как только это станет возможно", – написал он 25 апреля.

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair готова возобновить полеты в первые недели после открытия пространства над страной.

"Мы активно ищем способы и изучаем возможности для возвращения в Украину", – сказал на прошлой неделе исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Ключевым в вопросе открытия неба является обеспечение надлежащего уровня безопасности полетов – это касается как самолетов, так и наземной инфраструктуры, чтобы не было рисков повреждения воздушного судна или сбития в воздухе, отмечает Богдан Долинце.

Он обращает внимание, что в мире есть страны, в которых продолжается военный конфликт, но при этом воздушное пространство частично закрыто или полеты там разрешены при соблюдении определенных ограничений и требований. К примеру, рейсы выполняют при наивысшем уровне уровне опасности в Ираке, Ливии, Йемене.

"Конечно, там летают преимущественно местные авиалинии, но есть случаи, что и международные. Но при этом есть часть территорий, которые ограничены для полетов – фактически это такая же модель, которая была в Украине до февраля 2022 года", – отмечает эксперт.

Он добавляет, что на сегодняшний день сложно сравнивать уровень безопасности полетов и вызовов для гражданской авиации с теми, что были до полномасштабного вторжения.

"Потому что РФ использует ракеты дальнего действия, которые способны поражать любую наземную точку. Также – активное использование боевой авиации, ведь в странах с военными конфликтами другая сторона либо не использует военную авиацию, либо очень ограничено. Также там нет оружия дальнего действия, как противорадиолокационные ракеты, которые захватывают сигнал радаров и поражают воздушные цели. Поэтому в Украине риски остаются достаточно высокими", – говорит Богдан Долинце.

Фото: Самолет на взлетной полосе аэропорта "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)

Что нужно, чтобы возобновить полеты в Украине

Для восстановления полетов необходимы наличие и восстановление аэродромов, подвергшихся ракетным ударам и у которых можеть быть повреждена инфраструктура управления воздушным движением.

"Также – зонирование воздушного пространства. На сегодняшний день все воздушное пространство Украины отнесено к наивысшему риску опасности воздушных перевозок. И уровни риска не разделяются. Если посмотреть на опыт восстанавливающих полеты стран – одним из первых шагов было выделение зон с разным уровнем безопасности полетов. Уже тогда проведены оценки уровней безопасности и приняты решения при открытии отдельных аэродромов", –отмечает специалист.

Также возможно использование специальных мер безопасности в отдельных зонах или аэродромах.

"Речь может идти о том, что западные аэродромы могут открыться раньше, восточные или те, что недалеко от линии фронта – могут оставаться закрытыми. А аэродромы между ними могут иметь дополнительные специальные меры безопасности, регламент, связанный даже с действиями пилотов в случае объявление воздушной тревоги или наличия другой угрозы.

Высокие риски. Кто ответственен за открытие неба и какие аэропорты могут заработать

Решение об открытии воздушного пространства может принимать исключительно Министерство инфраструктуры и Государственная авиационная служба, в том числе принимая на себя ответственность за безопасность самолетов и пассажиров, обращает внимание Богдан Долинце.

"Логично, что западные аэропорты, например, Черновцы, Ужгород, Львов, возможно, Ивано-Франковск, Тернополь имеют значительно более высокий уровень безопасности полетов, чем аэропорты возле Киева или Запорожья, Днепра или Одессы. То есть угрозы там значительно меньше", – говорит он.

Фото: Пассажиры в аэропорту "Борисполь" (gettyimages.com)

Впрочем, по словам эксперта, если в воздушном пространстве запада Украины находятся самолеты, то в случае ракетной опасности возрастает риск, что ракета при прохождении через восточную и центральную часть страны может ошибочно сбиться с курса или перенавестись на самолет с пассажирами.

"Поэтому риски остаются достаточно высокими, необходимо понимать типы ракет, используемых РФ. Если самолет находится в воздушном пространстве, то у него может быть условно 10-15 минут, чтобы вылететь за пределы Украины или вернуться в аэропорт вылета, чтобы освобрдить в кратчайшие сроки воздушное пространство", – объясняет он.

Международные авиакомпании могут принять решение о полетах в Украину при открытом воздушном пространстве и снятии запрета соответствующими органами стран, откуда эти авиакомпании происходят.

"Также определенные ограничения могут ввести страховые компании. Может быть значительный рост стоимости страхования самолетов в случае полетов в такие зоны риска, что сделает экономически нецелесообразным для авиакомпаний сохранять рейсы. Есть ряд факторов, влияющих на возобновление полетов гражданской авиации. Решения или желания Украины открыть воздушное пространство может быть недостаточно для того, чтобы восстановить эти полеты", – подводит итог Богдан Долинце.