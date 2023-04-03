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Большой спрос на полеты. Что будет с авиацией Украины после войны

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 19:03
Большой спрос на полеты. Что будет с авиацией Украины после войны Фото: Пассажиры в столичном аэропорту до войны (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинское небо закрыто для полетов гражданских самолетов уже больше года с начала войны, но некоторые авиакомпании заявляют о готовности выполнять рейсы в Украине как можно раньше после победы.

Каким будет авиарынок Украины после войны, своим мнением с TRAVEL РБК-Украина поделился коммерческий директор Bees Airline Александр Джиджора.

Он считает, что после открытия воздушного пространства Украины возобновление полетов состоится в очень сжатые сроки.

"Первыми на рынок вернутся именно иностранные компании, которые, по сути, не получат сразу конкуренции со стороны украинских авиакомпаний. Потому что последним потребуется определенное время, чтобы возобновить свою работу", – говорит эксперт.

По мнению Александра Джиджоры, быстрому возобновлению полетов будет способствовать большое количество украинцев, находящихся за рубежом. Их длительное пребывание там создало большое количество новых знакомств, многие останутся надолго или примут решение остаться.

"Это будет способствовать большой миграции населения, а значит, сформируется большой спрос на авиаперевозки. Возможно, возобновление спроса не произойдет мгновенно, но я уверен, что в направлении Европы и Кавказа на это понадобится лишь несколько месяцев", – предполагает он.

Также будет способствовать возобновлению пассажиропотока активность, связанная с восстановлением страны, которая предусматривает большое количество деловых поездок необходимых специалистов.

"По моему мнению, медленнее всего восстановятся туристические направления. Но на них также будет спрос, поскольку реализуется потенциал нереализованного спроса на отдых", – отмечает он.

Наиболее вероятным является возобновление работы авиакомпании SkyUp, сумевшей организовать операционную деятельность за рубежом и имеющую полную комплектацию по персоналу, считает Александр Джиджора.

Большой спрос на полеты. Что будет с авиацией Украины после войныФото: "У Bees Airline есть цель возобновить работу после победы" (РБК-Украина)

"У Bees Airline есть цель возобновить свою работу после победы. А может мы станем свидетелями создания новой авиакомпании", – прогнозирует будущее украинской гражданской авиации специалист.

Напомним, мы писали, что произошло с украинским Bees Airline за время войны.

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