Решение по импичменту Байдена будет принято очень скоро, - спикер Палаты представителей

Как отметил Джонсон, уже "очень скоро" будет принято решение, стоит ли продолжать усилия по импичменту главы Белого дома.

Как пишет издание, предшественник Джонсона Кевин Маккарти объявил о расследовании поведения президента еще в сентябре текущего года, впрочем, он был отстранен от должности спикера уже через несколько недель. Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции вокруг президента и его семьи, в частности, его сына Хантера Байдена.

"Республиканцы провели слушания в едином комитете по этому вопросу, которое многие восприняли как провал после того, как их свидетели заявили, что расследование было обоснованным, но доказательств того, что президент нарушил закон, так и не было найдено. Еще один удар усилиям был нанесен, когда Кен Бак, консервативный республиканец, который вчера объявил, что не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, написал колонку в газете Washington Post, в которой утверждал, что импичмент Байдена - плохая идея", - добавляет издание.

Расследование поставили на паузу на несколько недель, пока Палата представителей боролась с устранением Маккарти.

Импичмент Байдена

Республиканец Кевин Маккарти еще в сентябре анонсировал начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена. Тем временем глава Белого дома убежден в том, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.