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"Решение было легким": глава оргкомитета Европейских игр четко объяснил бан РФ и Беларуси

Фото: Флаг России и россиян на соревнованиях в Польше не будет (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Президент организационного комитета Европейских игр 2023 года Марцин Новак поделился соображениями об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Спортивный функционер признался, что решение не допускать атлетов из РФ и Беларуси к Играм далось легко. После миллионов беженцев вследствие развязанной российским режимом полномасштабной агрессии против Украины сомнений у оргкомитета не было.

"Принять такое решение было легко, нам не пришлось долго над ним раздумывать. Мы решили, что соперничать с другими спортсменами на равных эти две команды права не имеют", – объяснил Новак.

На позицию организаторов Европейских игр-2023 не повлияли даже надоедливые рекомендации МОК. Там призвали вернуть россиян и белорусов на международную спортивную арену при условиях нейтральности. К ним, в частности, отнесли отсутствие флага, гимна и других символов страны-агрессора и ее союзницы.

Европейские игры стартовали в польском Кракове и окрестностях 21 июня. Соревнования продлятся до 2 июля. Свои делегации на Игры отправили 48 государств. От Украины в Польшу поехали 263 спортсмена.

К слову, ранее оценили шансы украинских суперзвезд на получение наград на Европейских играх-2023.

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