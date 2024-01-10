Решение будет завтра. Арахамия опроверг слухи по законопроекту о мобилизации

Решение по законопроекту о мобилизации будет принято на Согласительном совете в четверг, 11 января.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

"Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам", - написал Арахамия.

Он отметил, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда были приглашены военное командование и руководство Министерства обороны.

"Также в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в комитетах Верховной рады", - сообщил он.

Что предшествовало?

Ранее в своем Telegram нардеп Алексей Гончаренко заявил, что фракция "Слуга народа" на своем заседании якобы решила возвращать мобилизационный законопроект на доработку Кабмина.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря 2023 Кабинет министров внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает частично изменить порядок ее проведения. Проект закона последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам национальной безопасности вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

Ранее заместитель главы Комитета по нацбезопасности Егор Чернев отметил, что в документе содержится много спорных вопросов, и они касаются, в частности, ограничений уклоняющихся. Он также рассказал, что в Раде предлагают изменить нормы рассылки повесток через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения.

Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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