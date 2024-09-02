Рынок труда в условиях войны: что изменилось для работников и работодателей в Украине

Законодательные изменения

Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков отмечает, что во время войны в Украине внесен ряд законодательных изменений в сферу трудовых отношений, что существенно повлияло на организацию рабочих процессов.

Одной из важнейших новаций стало принятие 15 марта 2022 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Этот закон, претерпевший дальнейшие изменения 1 июля 2022 года и 22 ноября 2023 года, определил особенности трудовых отношений в условиях войны и предусмотрел новые правила для работников и работодателей во всех отраслях и сферах деятельности.

Этот закон имеет широкий спектр применения, включая государственную службу, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также представительства иностранных субъектов хозяйствования в Украине. К тому же он регулирует трудовые отношения лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.

Новые подходы к организации рабочего процесса

Одной из ключевых новаций закона является ограничение конституционных прав и свобод работников, в частности, права свободно выбирать труд и права на забастовку, закрепленные в статьях 43 и 44 Конституции Украины. Это ограничение диктуется условиями военного положения и необходимостью быстрого и эффективного управления рабочими ресурсами.

Закон также определяет особенности заключения трудовых договоров в условиях военного положения. В частности, введена возможность оперативного привлечения новых работников и преодоления кадрового дефицита. Работодатели получили право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия, при соблюдении установленных законом случаев.

Кроме того, введен особый порядок уведомления работников об изменении существенных условий труда. Изменения в условия труда и перевод на другую работу должны быть доведены до сведения работника не позднее, чем перед его допуском к работе с измененными условиями.

Также закон закрепляет особый порядок расторжения трудового контракта и возможность приостановки его действия. Кроме того, предусмотрены изменения в продолжительность рабочего времени, которые могут увеличиваться в зависимости от условий труда и потребностей работодателя.

"Война крайне негативное и сокрушительное явление во всех его проявлениях, такое явление априори не способно изменить что-либо в лучшую сторону и организация рабочего процесса не является исключением. Однако не стоит забывать, что экономическая составляющая играет далеко не последнюю роль в достижении победы", – говорит юрист.

Какие приоритеты при поиске работы у украинцев

Согласно опросу OLX Работа, 60% респондентов заявили, что не планируют менять работу в ближайшее время. Основными причинами этого является удовлетворенность текущим графиком и желание сохранить ощущение стабильности и безопасности, которое обеспечивает работа.

Опрос также показал, что для украинцев важнейшим критерием при выборе работы уровень заработной платы – это отметили 85% респондентов. Среди других ключевых факторов была возможность работать удаленно (42%), близость работы к дому (41%), гибкий график (40%) и официальное трудоустройство (35%). Дополнительно респонденты обращали внимание на наличие бронирования (19%), репутацию компании (18%) и социальную позицию работодателя (7%).

Однако многие соискатели работы сталкиваются с определенными трудностями: низкая зарплата, ограниченное количество вакансий в их отрасли и регионе, а также высокие требования со стороны работодателей. Самыми популярными вакансиями среди украинцев остаются разнорабочие, продавцы, водители, грузчики, уборщицы и охранники.

Какую работу ищут украинцы в 2024 году

В ТОП-10 профессий по количеству отзывов на одну вакансию входят менеджеры интернет-магазинов, копирайтеры, операторы ПК, операторы чатов, контент-менеджеры, менеджеры по закупкам, упаковщики, SMM-менеджеры, промоутеры и комплектующие. Больше всего отзывов на вакансии получают в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Исследование также выявило, что за первое полугодие 2024 на платформе OLX Работа было размещено 107 063 вакансий, ориентированных на социально-уязвимые слои населения. Эти вакансии на 65% чаще получают отзывы, что свидетельствует о высоком спросе на инклюзивные условия труда. Больше таких предложений есть в розничной торговле, логистике, производстве и строительстве, причем наиболее активно такие вакансии размещаются в Черновицкой, Киевской, Львовской и Тернопольской областях.