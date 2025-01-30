Рынок труда во время войны: каких специалистов ищут и как помогают ВПЛ

Структура спроса на работников в Украине остается относительно стабильной, по сравнению с довоенным периодом. Наибольший спрос сохраняется на представителей сферы торговли, обслуживания, квалифицированных рабочих и специалистов различных отраслей.

По данным "Единого портала вакансий", сейчас в Украине доступно 215 тысяч вакансий. Наиболее востребованными являются следующие профессии:

Сфера торговли и услуг : продавцы (17 тысяч вакансий), администраторы (6 тысяч), повара (5 тысяч), бариста (2 тысячи), официанты (почти 2 тысячи), торговые представители (более 2 тысяч), охранники (почти 2 тысячи), пекари (почти 2 тысячи);

: продавцы (17 тысяч вакансий), администраторы (6 тысяч), повара (5 тысяч), бариста (2 тысячи), официанты (почти 2 тысячи), торговые представители (более 2 тысяч), охранники (почти 2 тысячи), пекари (почти 2 тысячи); Квалифицированные рабочие : водители (10 тысяч), слесари (5 тысяч), швеи (2 тысячи), электромонтеры (почти 2 тысячи).

: водители (10 тысяч), слесари (5 тысяч), швеи (2 тысячи), электромонтеры (почти 2 тысячи). Специалисты и профессионалы : бухгалтеры (7 тысяч), инженеры (6 тысяч), врачи (4 тысячи), фармацевты (3 тысячи), медицинские сестры (более 1 тысячи), экономисты (1 тысяча), учителя (более 1 тысячи).

: бухгалтеры (7 тысяч), инженеры (6 тысяч), врачи (4 тысячи), фармацевты (3 тысячи), медицинские сестры (более 1 тысячи), экономисты (1 тысяча), учителя (более 1 тысячи). Неквалифицированные рабочие: грузчики (4 тысячи), уборщики (3 тысячи), подсобные рабочие (более 1 тысячи).

Несмотря на широкий выбор вакансий, наибольший дефицит рабочей силы наблюдается среди квалифицированных специалистов. Особенно не хватает электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей, электросварщиков и машинистов экскаваторов. Также ощущается нехватка врачей, в частности семейных врачей, терапевтов и педиатров.

Высокий спрос на определенные профессии связан со значительной кадровой текучестью. В частности, часто меняют работу продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие и грузчики.

Кроме того, больше всего вакансий традиционно приходится на специальности, востребованные в различных сферах экономики, такие как водитель, бухгалтер, юрист, экономист.

Уровень безработицы и влияние войны

В 2024 году услугами Государственной службы занятости воспользовались 594 тысячи соискателей работы, из которых 388 тысяч имели статус безработного. Благодаря программам трудоустройства 330 тысяч украинцев получили работу, из них 250 тысяч - постоянную.

Внутренняя миграция значительно повлияла на уровень безработицы в регионах. По официальным данным, в 2024 году 104,9 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обратились в центры занятости. Больше всего ВПЛ было зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Запорожской областях.

При содействии службы занятости 41,9 тысячи внутренне перемещенных лиц получили новую работу. Государство также компенсирует расходы работодателей на трудоустройство таких работников.

Образование и переквалификация

С 2022 года служба занятости реализует программу компенсации расходов на оплату труда работодателям, которые во время военного положения трудоустраивают внутренне перемещенных лиц. Компенсация выплачивается в течение трех месяцев, а для ВПЛ с инвалидностью - шести месяцев. Ее размер соответствует минимальной заработной плате, которая в 2024 году составляет 8 000 грн. В этом году такую поддержку получили более 15 тысяч трудоустроенных переселенцев. Кроме того, для временного трудоустройства безработных служба занятости организует общественные и общественно полезные работы. В 2024 году к общественным и другим временным работам привлекли 2,1 тысячи ВПЛ, а еще 23,7 тысячи человек были направлены на общественно полезные работы. Служба занятости обеспечивает профессиональное обучение безработных - как по заказу работодателей, так и для начала собственного дела. Обучение проводится в учебных заведениях различных форм собственности и Центрах профессионально-технического образования ГСЗ (ЦПТО ГСЗ). Это заведения, которые готовят специалистов по 98 лицензированным рабочим профессиям и 400 образовательным программам. На сегодня в Украине работает 8 таких центров во Львове, Одессе, Сумах, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Полтаве и Харькове. Для зарегистрированных безработных обучение бесплатное. После успешного завершения выпускники получают государственный документ о квалификации. В 2024 году профессиональное обучение прошли 6,4 тысячи переселенцев. Кроме этого, ВПЛ могут получить ваучер на обучение, что позволяет бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию. Ваучеры выдаются по утвержденному Минэкономики списку из 155 профессий и специальностей. Они могут быть использованы для переподготовки по рабочим профессиям, получения степени магистра на основе ранее полученных квалификаций или повышения уровня образования.

Для улучшения конкурентоспособности безработных и ВПЛ активно действуют государственные программы профессионального обучения. В течение 2024 года 6,4 тысячи внутренних переселенцев прошли обучение за средства государства. Также выдано 4,8 тысячи ваучеров на бесплатное обучение, больше всего - по направлениям медицины, психологии, образования, кулинарии и вождения.

Также, государство поддерживает развитие малого бизнеса через программу микрогрантов "Собственное дело". По ней ВПЛ могут получить от 50 до 500 тысяч гривен на создание или развитие бизнеса. С 2022 года 1,8 тысячи внутренне перемещенных лиц стали участниками этой программы.