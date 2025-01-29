Кадровый дефицит вместо нехватки вакансий: как война изменила трудоустройство молодежи

Полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины в 2022 году повлекло значительные изменения на рынке труда Украины. Если в первый год войны работодатели существенно сократили набор персонала, то в 2024 году ситуация изменилась - спрос на работников фактически вернулся к довоенному уровню, а в западных регионах даже превысил показатели начала 2022 года.

Как война повлияла на трудоустройство молодежи и изменились ли требования к наличию опыта работы в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости (ГСЗ).

По данным ГСЗ, сейчас основной проблемой является не недостаток вакансий, а кадровый дефицит. Из-за мобилизации, вынужденной миграции и изменения приоритетов часть трудоспособного населения выбыла с рынка труда, что открыло новые возможности для молодежи.

Одним из положительных последствий этой ситуации стало уменьшение требований к опыту работы. Ранее молодым специалистам часто было сложно найти работу из-за отсутствия практического опыта. Сегодня же многие работодатели готовы брать молодежь без значительного стажа, предоставляя возможность обучения и адаптации на рабочем месте.

Какие программы для трудоустройства молодежи действуют в Украине

В 2024 году услугами службы занятости воспользовались 152 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет, что составляет 26% от общей численности соискателей работы. Новое рабочее место при содействии службы занятости нашли 64 тысячи человек в возрасте до 35 лет, что почти на 7 тысяч больше, чем в 2023 году.

Дополнительно государство стимулирует бизнес к трудоустройству молодежи: работодатели могут получить компенсацию в размере 50% минимальной заработной платы за наем молодого специалиста. В течение 2024 года с выплатой такой компенсации было трудоустроено почти 2 тысяч человек из числа молодежи.

Кроме этого, действуют программы поддержки предпринимательства. С начала действия программы приняты положительные решения о предоставлении микрогрантов почти 9 тысячам получателей из числа молодежи в возрасте до 35 лет на сумму 2 млрд гривен, благодаря чему предполагается создание 16 тысяч новых рабочих мест.

Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены их семей в возрасте до 35 лет получили гранты на сумму 185 млн гривен, это позволит создать 750 новых рабочих мест.

Обучение и переквалификация молодежи

Благодаря программам профессионального обучения, реализованным ГСЗ, тысячи молодых людей получили возможность получить новую профессию или повысить уровень своих навыков, что значительно повышает их шансы на трудоустройство.

Профессиональное обучение организуется как по заказу работодателей, так и для тех, кто планирует начать собственное дело. Его можно пройти в учебных заведениях различных форм собственности или в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости (ЦПТО ГСЗ). Это учреждения, предлагающие обучение по 98 лицензированным рабочим профессиям и около 400 образовательным программам.

На сегодня в Украине действует восемь таких центров - во Львове, Одессе, Сумах, Днепре, Ровно, Ивано-Франковске, Полтаве и Харькове. Обучение для зарегистрированных безработных является бесплатным и финансируется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

В 2024 году количество безработных в возрасте до 35 лет, прошедших обучение, выросло на 44% по сравнению с прошлым годом и составило почти 12 тысяч человек. После завершения курса участники получают официальный документ государственного образца, подтверждающий приобретенную квалификацию.

Ваучеры на обучение для молодежи

Кроме основных учебных программ, Государственная служба занятости предлагает молодежи ваучеры на обучение. Это специальный документ, позволяющий бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию по одному из 155 направлений, утвержденных Министерством экономики Украины.

В 2024 году уже 2 тысячи молодых людей воспользовались этой возможностью, что значительно превышает показатели прошлого года (1,3 тысячи человек). Максимальная стоимость ваучера составляет 30 280 гривен.