Рынок новых авто в Украине: названы бестселлеры октября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а "бронзу" месяца получил электромобиль Honda M-NV.

В ТОП-10 новых легковых автомобилей октября 2024 года вошли:

Renault Duster – 749 ед.; Toyota RAV-4 – 269 ед.; Honda M-NV – 188 ед.; Volkswagen Touareg – 162 ед.; Peugeot Landtrek – 150 ед.; Hyundai Tucson – 127 ед.; Suzuki SX4 – 122 ед.; Skoda Octavia – 110 ед.; Mazda CX-5 – 108 ед.; Kia Sportage – 103 ед.

Напомним, что в течение прошлого месяца в Украине было реализовано более 5,8 тысячи новых легковых авто. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. По отношению к сентябрю 2024 года потребительская активность на авторынке увеличилась всего на 2%. В лидеры рынка новых легковых автомобилей вышла компания Renault. В октябре 775 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Предыдущий лидер рынка – Toyota – оказалась на втором месте с 679 реализованными авто. Третий результат у чешской Skoda с 402 проданными авто. Также в пятерку лидеров октября попали BMW (397 ед.) и Volkswagen (363 ед.). Интересно, что титул бестселлера луны снова получил кроссовер Renault Duster, которых за октябрь было приобретено 749 машин.