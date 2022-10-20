На рынке труда активизировались мошенники: как их распознать

На фоне падения рынка труда во время войны доля предложений от мошенников увеличилась. Соискатели стали чаще жаловаться на вакансии, которые вводят в заблуждение и мешают поиску надежной работы.

Как отмечали в пресс-службе, под видом обычной работы псевдоработодатели привлекают кандидатов к участию в сомнительных схемах и выманиванию средств у доверчивых граждан и иностранцев.

В августе Work.ua заблокировал более 500 вакансий от "брачных агентств" и стриминговых площадок, в октябре - около 100 вакансий криптомошенников. Хотя эти вакансии и скрыты на Work.ua, но они не исчезли из интернета. Их все еще можно увидеть на других сайтах по поиску работы и в соцсетях. Чтобы обезопасить соискателей, Work.ua подготовил инструкцию, как распознать мошенника.

В большинстве своем портрет кандидата, на которого рассчитывает сомнительный работодатель, и способ заманивания - схожи у всех мошенников, поскольку они конкурируют между собой и соревнуются за внимание соискателей.

Брачные агентства

Маскируются под переводческие компании. Публикуют вакансии "Переводчик", "Оператор ПК", "Оператор чата", "Менеджер переписки с клиентами", "Менеджер по работе с клиентами". На своих сайтах "романтично" называют вакансию "Менеджер по созданию пар". Привлекают внимание фразами "Доход неограниченный и зависит от вас", "Заработок с первой недели", "С нами вы станете финансово независимыми", "Работайте с любого места без привязки к офису", "Акция! Пройди успешно обучение на эту должность" и получи 2000 грн". Предлагают зарплату от 20000 до 150000 грн даже без знания английского и опыта.

Когда кандидат отзывается, выясняется, что работа заключается в выманивании денег у иностранцев, желающих познакомиться с украинками.

Стриминговые сервисы

Публикуют вакансии "Блогер, ведущая эфиров/трансляций, стример, модель". Используют фразы "Дистанционная работа по любому месту с графиком, который вы сами выбираете", "Для талантливых и харизматичных девушек и парней", "Общайся с единомышленниками и зарабатывай на этом деньги", "Сможешь продвигать свою страницу в соцсетях", "Конкурсы для новых стримеров, на которых вы можете выиграть деньги". Обещают зарплату от 30000 до 100000 грн без требований к опыту или навыкам, кроме харизмы и умения поддержать разговор.

При детальном изучении таких предложений оказывается, что один из основных способов заработка - донаты зрителей в знак благодарности за контент. Фактически это не вакансия, по которой компании ищут себе людей на работу в традиционном смысле этого слова.

Криптомошенники

Криптомошенники позиционируют себя как финансовые, аутсорсинговые, консалтинговые компании, маркетинговые/рекламные агентства. Выглядят как успешные бизнесы, например: "Мы международная консалтинговая компания, уверенно работающая и лидирующая уже более 8 лет на рынке". При попытке найти что-то об этой компании в интернете - никакой информации или отзывов нет, будто таковой не существует.

Публикуют вакансии "Менеджер по работе с клиентами" "Менеджер по продажам", "Retention-менеджер", "Акаунт-менеджер". В условиях вакансии говорят, что нужно консультировать и продавать услуги только заинтересованным клиентам. Описание вакансии может иметь ошибки и небрежное оформление.

Готовы брать на работу людей от 18 лет даже без опыта, но с желанием развиваться. Обычно требуют знания английского и европейского языка. Заманивают соискателей с помощью розыгрышей макбуков, айфонов и других подарков. Предлагают высокую зарплату от 21000 до 100000 грн с привязкой к курсу доллара.

В большинстве своем к собеседованию не дают никаких данных о себе. По просьбе предоставить дополнительную информацию игнорируют или отписываются: "Документов сейчас нет, сайт в разработке". Но иногда имеют "на коленках" созданные сайты для отвода глаз. Для общения предлагают перейти в почту или в мессенджер.

Криптомошенники предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции. Обычно у них есть базы людей, которые, например, когда-то инвестировали в криптовалюту. Далее сотрудники криптомошеннических компаний днями и месяцами в телефонных разговорах "промывают мозги" украинцам и гражданам других европейских стран и побуждают их к вкладу. Если денег у человека для вклада нет, то "помогают" оформить на его имя микрозайм. Одурманенные возможностью легко обогатиться, люди сами диктуют свои данные паспорта и карты. Конечно, "горе-инвестор" не получает никаких выплат и не может вернуть свои вложения обратно.

Советы

Как не попасть на мошенников:

Почитайте отзывы о компании, найдите ее сайт.

Никому не перечисляйте деньги.

Никому не отправляйте паспортные данные и код вашей банковской карты.

Не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию.

Всегда включайте критическое мышление - если человек не предоставляет никакой информации о компании, вероятнее всего, это мошенник.

Наиболее часто свидетельствующие о лжи формулировки: