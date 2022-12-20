Рынки акций капитулируют перед жесткими центробанками, а интерес к облигациям растет

Недельный обзор финансовых рынков в колонке главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Повышение ставок центральными банками на прошлой неделе не стало для рынков большим сюрпризом. Размер повышений также был уже давно ожидаемым. В частности, для ставок ФРС, ЕЦБ и Банка Англии это стали прогнозируемые 50 базисных пунктов. Впрочем, действительно шокировало рынки, что сопровождало эти повышения – новые экономические прогнозы центральных банков, их планы по ставкам и выступления их руководителей.

ФРС повысила прогнозы своей максимальной ставки на следующий год до 5,1%. Это выше ожиданий рынков – на тот момент 4,9%, и гораздо выше предыдущих, сентябрьских прогнозов центрального банка – 4,6%. В выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла была неумолимая нацеленность и дальше повышать ставки, чтобы побороть инфляцию.

Комментарии его коллеги из ЕЦБ, Кристин Лагард, оказались не менее ястребиными. Она не только обещала еще несколько аналогичных повышений ставок в ближайшие месяцы, но и предупредила, что инфляция в Еврозоне может снова ускориться в январе и феврале. Не отставали в жесткости заявления Швейцарского центрального и Норвежского банка.

Такого холодного душа от регуляторов хватило, чтобы полностью перебить впечатления от утешительных новостей на прошлой неделе, будь то смягчение антиковидной политики китайских властей, неплохие показатели деловой активности в Европе или очередное замедление инфляции в США в ноябре.

Последнее действительно тоже сыграло свою драматическую роль в обвале настроений. Ведь инвесторы надеялись, что умереннее ожиданий данные роста потребительских цен повлияют на риторику ФРС на следующий день. Зря: Пауэлл отметил, что этих данных еще мало, чтобы убедиться в устойчивом тренде замедления инфляции. Центральные банки в очередной раз развеяли сомнения рынков в серьезности своих намерений.

И рынки акций капитулировали: американские S&P500 и Nasdaq Composite упали вторую неделю подряд, на 2,1% и 2,7% соответственно. Европейский Stoxx 600 под впечатлением от "ястребиного" ЕЦБ рухнул еще глубже, на 3,3% - это также стало самым большим падением индекса с сентября.

Стоимость же облигаций наоборот возросла: соответственно доходности снизились за неделю на 10 б.п. до 3,48% для десятилетних и на 17 б.п. до 4,18% для двухгодичных казначейских бумаг США. Одной из причин поведения рынков облигаций стал, очевидно, их гораздо больший предыдущий пессимизм по сравнению с рынками акций.

В результате существенное падение стоимости облигаций с высокой категорией надежности уже сделало их более привлекательными, чем акции в глазах многих инвесторов. И, судя по всему, такая ситуация будет сохраняться в ближайшее время. Ведь, по признанию многих ведущих инвесторов, акции до сих пор не выглядят дешевыми, особенно при перспективе неизбежного ухудшения финансовых прогнозов для компаний-эмитентов.

Увеличивается интерес инвесторов и к украинским внутренним облигациям. Министерство финансов разместило ОВГЗ более чем на 14 млрд грн, на вторичном рынке торговля также увеличилась. Вполне понятно, что это становится возможным благодаря более привлекательным доходностям. Почти половину средств в минувший вторник правительству удалось привлечь благодаря двухлетним облигациям с доходностью 20,5%.

Более широкий выбор и более высокие доходности были доступны инвесторам на вторичном рынке.

Для украинских еврооблигаций прошедшая неделя была достаточно стабильной, и их цены снизились не более чем на один процент, оставшись в пределах 20-26 центов.

Также почти неизменным оставался курс гривны в кассах крупнейших банков. Спрос же на иностранную валюту на межбанковском рынке рос, нуждаясь в больших ее продажах Национальным банком – вполне ожидаемый тренд конца года.