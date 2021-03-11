Римський розгром. "Шахтар" пропустив від "Роми" три сухих м'ячі

До середини першого тайму гра була більш-менш рівній і ніщо особливо не віщувало гола. Але на 23-й хвилині гравці "Роми" гру оживили. Після ауту в центрі поля м'яч потрапив до Педро, який протягнув його до штрафної і вивів Пеллегріні на зустріч з Трубін. Італієць шансом скористався і відправив м'яч у сітку - 1: 0.

"Гірники" лише через чотири хвилини могли відігратися. Додо прострілив з лицьової на лінію воротарського, де Мораес в упор не зміг переграти голкіпера римлян Пау Лопеса. А після мало не відзначився у ворота своєї колишньої команди Мхітарян. Трубін невдало зіграв вийшовши далеко з воріт, м'яч потрапив в центрі поля до Мхітаряну, який відразу ж пробив по воротах. Але круглий пролетів трохи вище. В першому таймі більше голів команди не забивали.

З самого початку другої половини гравці "Шахтаря" почали більш активно атакувати. І вже на старті другої 45-хвилинки Тете міг зрівняти рахунок, але його удар парирував Пау Лопес. А ближче до середини тайму голкіперу римлян ще раз довелося виручати свою команду. Знову з лінії воротарського з-під захисника пробивав Мораес. І коли здавалося, що ближче до голу саме "гірники", забила "Рома". Ель-Шаараві на 73-й хвилині протягнув м'яч з центру поля, протиснувся між двох захисників "Шахтаря" і відправив м'яч над Трубін - 2: 0.

А на 77-й хвилині "Рома" довела рахунок до розгромного. Після подачі з кутового \Манчіні головою переправив круглий в сітку - 3:0.

Більше команди голів не забивали. Таким чином "гірники" мають досить туманні шанси на вихід в чвертьфінал. Через тиждень у матчі-відповіді в Києві "Шахтарю" потрібно забивати мінімум тричі і не пропускати, щоб хоча б перевести матч у овертайм.