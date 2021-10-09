У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти "паспортів здоров'я". Поліція застосувала водомети
У столиці Італії Римі тисячі людей вийшли на акцію протесту проти введення "паспортів здоров'я" (Green Pass). Учасники маніфестації стали кидати в поліцейських петарди - у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.
За його даними, протестувальники зібралися на площі Пьяцца-дель-Пополо в Римі. Потім учасники акції почали перекривати вулиці в центрі столиці, зупиняти автомобілі і нападати на поліцейських, кидаючи в них петарди і "паперові бомби".
У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети. Також між протестувальниками і поліцейськими спалахували сутички.
За даними агентства, на площу Пьяцца-дель-Пополо вийшли близько 10 тисяч осіб. Ще одна акція протесту проходить на Пьяцца-Бокка-делла-Веріта.
ITALY— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 9, 2021
The demonstration against the health pass escalates in #Rome.
Clashes begin to erupt in the capital while the #healthpass will be compulsory to work from October 15 in #Italy. #manifs9october #Roma #piazzadelpopolo #NoGreenPass pic.twitter.com/9HToYhrsGU
Protesters being assaulted with tear gas and water cannons. Police seems to be in plain clothes. Very strange #NoGreenPass #HoldTheLine #italy #rome pic.twitter.com/0btMgkus36— Campari Hold the line (@CampariWithSoda) October 9, 2021