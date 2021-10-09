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У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти "паспортів здоров'я". Поліція застосувала водомети

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Рим, Субота 09 жовтня 2021 20:07
У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти "паспортів здоров'я". Поліція застосувала водомети Фото: у Римі поліція застосувала водомети проти людей, які вийшли на акцію проти "паспортів здоров'я" twitter.com/carlasignorile)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Італії Римі тисячі людей вийшли на акцію протесту проти введення "паспортів здоров'я" (Green Pass). Учасники маніфестації стали кидати в поліцейських петарди - у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

За його даними, протестувальники зібралися на площі Пьяцца-дель-Пополо в Римі. Потім учасники акції почали перекривати вулиці в центрі столиці, зупиняти автомобілі і нападати на поліцейських, кидаючи в них петарди і "паперові бомби".

У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети. Також між протестувальниками і поліцейськими спалахували сутички.

За даними агентства, на площу Пьяцца-дель-Пополо вийшли близько 10 тисяч осіб. Ще одна акція протесту проходить на Пьяцца-Бокка-делла-Веріта.

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