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У Римі сильна пожежа охопила міст, зведений в XIX столітті

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Рим, Неділя 03 жовтня 2021 12:16
У Римі сильна пожежа охопила міст, зведений в XIX столітті Фото: у Римі сильна пожежа охопила міст (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

На півдні Риму пожежа охопила міст Індустрії, зведений в XIX столітті. Жертв внаслідок пожежі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на La Repubblica.

Зведений в 1862-1863 роках "Залізний Міст" з'єднує райони Марконі і Остіенсе на півдні італійської столиці.

Через пожежу кілька частин конструкції впали в Тібр. В результаті події багато будинків в Остіенсе залишилися без електрики, води і газу.

Причини пожежі поки не встановлені, розглядаються всі версії. Загоряння спочатку виникло в будівлях, розташованих під спорудою.

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