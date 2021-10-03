У Римі сильна пожежа охопила міст, зведений в XIX столітті

На півдні Риму пожежа охопила міст Індустрії, зведений в XIX столітті. Жертв внаслідок пожежі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на La Repubblica .

Зведений в 1862-1863 роках "Залізний Міст" з'єднує райони Марконі і Остіенсе на півдні італійської столиці.

Через пожежу кілька частин конструкції впали в Тібр. В результаті події багато будинків в Остіенсе залишилися без електрики, води і газу.

A #Roma un incendio devasta il #pontedellindustria tra Ostiense e Marconi. Le fiamme divorano la struttura e alcune parti crollano. Il vasto incendio avrebbe interessato anche una conduttura del gaspic.twitter.com/GmIQOwmvQj — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 2, 2021

Причини пожежі поки не встановлені, розглядаються всі версії. Загоряння спочатку виникло в будівлях, розташованих під спорудою.