Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях

Большая часть нашей страны все еще остается под оккупацией РФ. Кто-то уже почти девять лет, кто-то год испытывает на себе все ужасы и скитания, которые россияне хотели принести на всю территорию Украины. РБК-Украина пообщалась с несколькими людьми, которые вынужденно остались в оккупации и все еще ждут освобождения от России.

Год назад российские метастазы расползлись по территории Украины, образовав большую оккупационную опухоль. Сегодня в диктаторском режиме живут тысячи украинцев, у которых уже нет выбора. Им остается только ждать освобождения Вооруженными силами Украины.

Пока же временно оккупированные Рубежное, Энергодар и Скадовский район Херсонской области живут по правилам оккупантов. Как ведут себя россияне, что происходит в этих населенных пунктах – в материале РБК-Украина.

Энергодар. "Людей, которых забирали "на подвал", больше никто не видел"

Андрей живет в оккупированном Энергодаре – городе, расположенном на берегу Каховского водохранилища и на территории которого работает Запорожская атомная электростанция. Пока весь мир наблюдает за происходящим на ЗАЭС, этот парень знает, что такое жить на "пороховой бочке". И угроза не только от станции. Украинцы, остающиеся в Энергодаре, живут под прицелом российского автомата. Оккупационный режим все больше закручивает гайки.

"Обстрелы в городе так и продолжаются. Военные начали жестче относиться к жителям, которые не получили паспорт. Например, после вопросов о паспорте избили несколько мужчин, когда они шли домой. И уехать из города мы просто так не можем, ввели специальный пропуск", – поделился парень.

По его словам, месяц назад оккупанты оштрафовали и конфисковали товар во всех магазинах, которые принимали гривны. Также выискивают людей, которые занимаются обменом валюты и забирают у них все деньги.

"Людей, которых забирали "на подвал" и типа "депортировали", никто так и не видел. Только говорят, что видели, как они работали под автоматами где-то в Васильевке", – рассказал Андрей о злодеяниях оккупантов на украинской земле.

Оккупанты на ЗАЭС (Фото: GettyImages)

Мужчина сейчас пытается редко выходить на улицу и проживать "обычную" жизнь в оккупации. Он говорит, что в общем и вода, и отопление есть, хотя свет часто выключают.

"К нам в город свет идет из Крыма. А почему его выключают, никто правду не напишет, потому что есть много вариантов: перекидывают технику; ВСУ делают свое дело; просто что-то сломалось. Россия никогда не признает, что у нее что-то идет не так, как надо", – считает парень.

У местных, по его словам, настроения разные: пророссийские местные радуются, но большинство ждут ВСУ и стараются им всячески помогать.

Скадовский район. "Сейчас они ведут себя еще более нагло"

С марта прошлого года жители Херсонской области ощутили на себе условия оккупации. Село, в котором живет Елена, резко перешло под временный контроль российских войск. Когда россияне масштабно вторглись на территорию Украины, женщина готовилась к празднованию дня рождения сына.

"Сын позвонил нам в полшестого утра и сказал, что началась война. Мы услышали, что что-то бахкает и гудит. Вышли на улицу, а там такой хаос. Тогда приехал наш уже бывший глава села и сказал, чтобы прятались в бомбоубежища и ничего не боялись", – поделилась женщина с изданием.

В населенном пункте, где живет Елена, с первого дня летали вертолеты и самолеты. Когда оккупанты вошли в деревню, люди их боялись. Те же говорили, что якобы теперь "украинцы заживут лучше".

"Сейчас они ведут себя еще более нагло: ходят по домам, вырывают замки из дверей домов, опрокидывают все в комнатах. Лазают в телефонах, проверяют, у кого есть Telegram или украинские SIM-карты, удаляют приложения ПриватБанка и Ощадбанка. Также начали воровать у людей автомобили, генераторы, вообще всю технику у тех, кто уже уехал из села", – рассказала женщина.

Россияне проверяют молодых ребят, служили ли они раньше, не служат ли сейчас. Люди от страха даже сожгли армейские фотографии своих сыновей.

Россиян не волнует, что они пришли с оружием к украинцам. В их голове отсутствует логика. И, несмотря на пропаганду о "братстве", они не понимают украинцев, что у двух народов совершенно разные менталитеты и мировоззрения.

Как-то мужчина из села, где живет Елена, скрылся после того, как сказал российским солдатам, что он гражданин свободной страны, где имеет свободу слова и может говорить то, что думает. Затем оказалось, что оккупанты его забрали "на подвал", где пытали, допрашивали, избивали и заставляли копать окопы. Со временем отпустили домой едва живого.

Вся остальная Херсонская область ожидает освобождения после деоккупации облцентра (Фото: GettyImages)

Россияне часто грабят людей, которым приходится как-то выживать в условиях оккупации. Воды в этом селе не было 10 месяцев, потому что продолжались ремонтные работы. Россияне привозят уголь, сказали можно пользоваться бесплатно. От этих "подачек" население поделилось на две части: на тех, кому безразлично "какой флаг" и радуются углю, за который не надо платить, и на тех, кто верно ожидает освобождения из-под оккупации.

"Больше всего боимся того, что уже давно не видели своих родных и что не сможем увидеть их в ближайшее время. Мы надеемся, что нас скоро освободят. Потому что терпеть уже нет сил", – говорит Елена.

Рубежное. "Россияне сами бьют по своим позициям"

В Рубежном были одни из самых трудных боев за время полномасштабной войны. С первого дня в режиме нон-стопа летели по 300-400 снарядов по каждой украинской позиции. Армия врага бросала авиабомбы на цистерны с азотом, от взрыва которых стирались большие дома, а химический яд разлетался по всему городу.

Сегодня Рубежное находится под оккупацией. Местные жители, с которыми РБК-Украина удалось выйти на связь, рассказывают, что понемногу в городе убирают, восстанавливают столбы линий электропередач, хотя это не сильно помогает. Населенный пункт после прихода россиян все равно выглядит ужасающе.

"В таком легендарном городе как Северодонецк восстановление "кипит". Реально делают крыши жилых домов, окна, балконы, как и в Рубежном. Вроде бы бесплатно, но точно не знаю. А вообще. Руины стоят, разбитая техника отдыхает. Такая себе романтика", – поделился с изданием местный житель.

Говорит, что интернета у них нет. Парень часто остается один на один с мыслями, от которых еще больше "добивает". Он видит вокруг одни разрушения и ждет, когда украинский флаг вернется в его город.

"Неоднократно был свидетелем того, как россияне сами бьют по своим позициям. Был свидетелем того, как РСЗО било из моего города куда-то на восток. После чего поступали сообщения, что якобы их обстреляли", – поделился собеседник издания.

Российский захватчик в Северодонецке (Фото: GettyImages)

По его словам, в оккупированном городе осенью давали работу типа охраны заведений или уборки улицы. За это платили 25 тысяч рублей в месяц. Пенсионеры начали получать выплаты от оккупантов в 10 тысяч рублей. Россияне выдают гуманитарку: тушенку, крупы, муку, макароны. В магазинах товары есть, но минимум и дорого.

"В общем, солдаты ведут себя нейтрально, местных не трогают. Но есть некоторые, которые смотрят на тебя с претензией. Могут отбирать какие-то вещи, которые им понравятся", - рассказал парень.

Российские солдаты, говорит он, могут показательно угостить ребенка шоколадкой или подарить шеврон. Ребенок, по его словам, не понимает, что они враги. Но это все равно не изменит отношение к оккупантам, принесшим столько горя в Рубежном.

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Российская враждебная опухоль до сих пор остается в украинских городах, подбивая иммунитет всей страны. Но ВСУ делают все возможное для сокращения и полного уничтожения оккупационных метастазов.