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Год российской агрессии унес жизни 141 энергетика ДТЭК, - Тимченко

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Пятница 24 февраля 2023 15:50
Год российской агрессии унес жизни 141 энергетика ДТЭК, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК потеряла 141 сотрудника, погибших в результате российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"За прошлый год россияне забрали у нас 141-го коллегу, друга, товарища. Это самая большая и болезненная потеря как для компании, так и для всей энергетики страны. Поврежденные объекты мы восстановим, разрушены - отстроим, но людей уже не вернем", - сказал он.

Тимченко отметил, что среди погибших есть как и ушедшие защищать Украину от захватчиков, так и те, кто продолжил работать и снабжать украинцев электроэнергией.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших коллег. Они навсегда останутся в наших сердцах. Лучшей данью памяти будет продолжение их дела. Мы должны и дальше смело нести свет, приближая победу Украины", - подытожил он.

Напомним, российская оккупационная армия с 10 октября по конец января выпустила по энергосистеме Украины около 700 крылатых ракет и дронов Shahed-136.

С начала энергетического террора Россия 28 раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

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