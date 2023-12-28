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За год долги перед "зеленой" генерацией выросли в три раза до 31 млрд грн, - нардеп

Четверг 28 декабря 2023 17:20
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За год долги перед "зеленой" генерацией выросли в три раза до 31 млрд грн, - нардеп Фото: за год долги перед "зеленой" генерацией выросли в три раза до 31 млрд грн (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Долги в энергетической отрасли Украины приводят к тому, что делает ее непривлекательной для инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена парламентского комитета по энергетике Андрея Жупанина.

"Говоря об уровне расчетов на рынке электрической энергии, хочется назвать его "рынком электрических долгов", где все задолжали всем. К примеру, по состоянию на ноябрь 2023 года, участники рынка должны "Укрэнерго" около 60 млрд гривен", - написал он.

В частности, перед "Укрэнерго" сформировался долг государственных и коммунальных предприятий, которых запрещено отключать от электроснабжения. Их долг вырос более трех раз до 10 млрд грн.

Нардеп подчеркнул, что в свою очередь "Укрэнерго" задолжает участникам рынка 50 млрд гривен, из которых 31 млрд - перед "Гарантированным покупателем" для расчетов последнего с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу. За год этот долг вырос почти в три раза.

В то же время, долг участников рынка за услугу "Укрэнерго" по передаче электроэнергии вырос почти в 2 раза (с 12 до 21 млрд гривен), долг поставщиков универсальных услуг по тарифу на передачу вырос в 34 раза (с 364 млн до 12,4 млрд гривен), а долг участников балансирующего рынка электроэнергии перед Укрэнерго вырос в полтора раза (с 20 до 30 млрд гривен)

Нардеп подчеркнул, что такая ситуация с долгами отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности энергетического сектора Украины.

"Любой инвестор, думая об инвестициях кратных миллионам или десяткам миллионов долларов, рассчитывает модель возврата вложенных средств. В условиях долгов "всех перед всеми" эту модель рассчитать практически невозможно", - пояснил Жупанин.

Нардеп также отметил, что первоочередной задачей в энергетике должно стать погашение долгов в отрасли.

Напомним, накануне председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие недели компания будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее.

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