За рік борги перед "зеленою" генерацією зросли у три рази до 31 млрд грн, - нардеп

Борги в енергетичній галузі України призводять до того, що роблять її непривабливою для інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена парламентського комітету з питань енергетики Андрія Жупанина.

"Говорячи про рівень розрахунків на ринку електричної енергії, хочеться назвати його "ринком електричних боргів", де всі боргують всім. До прикладу, станом на листопад 2023, учасники ринку винні "Укренерго" близько 60 млрд гривень", - написав він.

Зокрема перед "Укренерго" сформувався борг державних та комунальних підприємств, яких заборонено відключати від електропостачання. Їх борг зріс понад три рази до 10 млрд грн.

Нардеп підкреслив, що в свою чергу "Укренерго" боргує учасникам ринку 50 млрд гривень, з яких 31 млрд - перед "Гарантованим покупцем" для розрахунків останнього з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом. За рік цей борг зріс майже в три рази.

Водночас борг учасників ринку за послугу "Укренерго" з передачі електроенергії виріс майже в 2 рази (з 12 до 21 млрд гривень), борг постачальників універсальних послуг по тарифу на передачу зріс у 34 рази (з 364 млн до 12,4 млрд гривень), а борг учасників балансуючого ринку електроенергії перед «Укренерго зріс у півтора рази (з 20 до 30 млрд гривень)

Нардеп наголосив, що така ситуація з боргами негативно впливає на інвестиційну привабливість енергетичного сектору України.

"Будь-який інвестор, думаючи про інвестиції кратні мільйонам або десяткам мільйонів доларів, розраховує модель повернення вкладених коштів. В умовах боргів "всіх перед всіма" цю модель розрахувати практично неможливо", - пояснив Жупанин.

Нардеп також зауважив, що наразі першочерговим завданням в енергетиці має стати погашення боргів у галузі.

Нагадаємо, напередодні голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найближчими тижнями компанія буде відключати боржників, які споживають електроенергію на балансуючому ринку та не сплачують за неї.