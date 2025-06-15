Редкие фамилии из козацких реестров: может и ваша есть в этом списке?

Украинские фамилии - это не просто лингвистические формулы, а своеобразные капсулы времени. Особенно это касается тех имен, которые пришли к нам из эпохи козачества.

В них - язык, быт, юмор и уникальное мировосприятие наших предков. И хотя сегодня такие фамилии звучат нестандартно, когда-то они рассказывали о внешности, характере, роде занятий или даже любимой рюмке.

К когорте таких фамилий относятся:

Педик, Пидько, Пидан, Пидяк и Пидюра - редкие, почти уникальные, что, согласно историческим источникам, упоминаются еще в козацких реестрах 1571 года. Чаще всего их фиксируют на Полтавщине - сердце Левобережной Гетманщины.

Откуда эти фамилии?

Педик - древнее слово "педкий" в староукраинском языке означало "толстый", "тучный". Имя могло появиться как характеристика внешности - например, крепкого воина или купца.

Пидько и Пидюра - связаны со словом "пидь" - мерой длины, равной ширине ладони. Такие фамилии нередко давали людям невысокого роста или тем, кто выделялся небольшими габаритами среди односельчан.

Пидан - образованное от "пидати", то есть "пить". Эта фамилия могла быть предоставлена человеку, который любил выпить рюмку - образ, знакомый не одному поколению.

Пидяк - от старославянского "пид" - "під". Вероятно так именовали людей, которые жили внизу - например, под холмом или в пойме.

Интересные моменты из истории

Фамилия "Пидюра" встречается в документах, связанных с эпохой гетмана Ивана Мазепы - в частности, в архивных упоминаниях о слободских козацких отрядах.

Известный украинский актер и режиссер Иван Миколайчук родился с фамилией "Пидько" - вероятно, его предки были с северо-востока современной Черновицкой области, где она тоже зафиксирована в переписях.

В народных песнях и сказках имя "Педик" часто фигурирует как типаж - веселый, добродушный, полноватый мужчина, любящий хорошую песню и хорошую еду.