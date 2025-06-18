Годовой доход свыше 1 млн гривен задекларировали только 17 тысяч украинцев
Количество украинцев, которые подали декларацию о доходах за 2024 год, уменьшилось на 22% до 363 тысяч человек.
Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram.
По его данным, в целом граждане задекларировали 474 млрд гривен доходов - на 93,5 млрд гривен больше, чем в 2024 году.
Депутат от "Слуги народа" сообщил, что "более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами". Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году, а суммарно они задекларировали 254 млрд гривен.
Годовая декларация о доходах
В Украине обязанность подавать декларацию о доходах (то есть годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах) до 30 апреля имеют физические лица, которые:
1. Получили доходы, которые не облагались налогом автоматически
Это может быть:
- иностранный доход (например, от работы за рубежом, фриланса, инвестиций и т.д.),
- доход от сдачи в аренду имущества, если не оформлено ФОП или не заключен официальный договор,
- доход от продажи имущества (недвижимости, авто и т.д.), если не соблюдены условия для освобождения от налогообложения,
- подарки или наследство от лиц, которые не являются родственниками первой степени,
- доход от репетиторства, фотографии, фриланса, если не зарегистрирован ФОП.
2. Является самозанятым лицом
- Например, адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.д. Они также подают декларацию о доходах.
3. Хотят воспользоваться налоговой скидкой
- То есть добровольно подают декларацию, чтобы получить частичную компенсацию расходов (например, на обучение, ипотеку, страхование жизни и т. п.).
Кроме того, декларируют доходы чиновники и должностные лица. Декларация о доходах и имуществе для лиц, занимающих должности в органах власти, подается через систему НАПК.
Годовой доход не совпадает с состоянием граждан, поскольку собственность имущества и других активов часто превышает 1 млн гривен (24 тысячи долларов). Таким образом, утверждать, что в Украине 17 тысяч миллионеров некорректно. Скорее их 17 миллионов, но точных данных сейчас нет.
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