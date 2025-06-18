Годовой доход свыше 1 млн гривен задекларировали только 17 тысяч украинцев

Количество украинцев, которые подали декларацию о доходах за 2024 год, уменьшилось на 22% до 363 тысяч человек.

Об этом сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram.

По его данным, в целом граждане задекларировали 474 млрд гривен доходов - на 93,5 млрд гривен больше, чем в 2024 году.

Депутат от "Слуги народа" сообщил, что "более 17 тысяч украинцев официально стали миллионерами". Это на 1,3 тысячи больше, чем в прошлом году, а суммарно они задекларировали 254 млрд гривен.

Годовая декларация о доходах

В Украине обязанность подавать декларацию о доходах (то есть годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах) до 30 апреля имеют физические лица, которые:

1. Получили доходы, которые не облагались налогом автоматически

Это может быть:

иностранный доход (например, от работы за рубежом, фриланса, инвестиций и т.д.),

доход от сдачи в аренду имущества, если не оформлено ФОП или не заключен официальный договор,

доход от продажи имущества (недвижимости, авто и т.д.), если не соблюдены условия для освобождения от налогообложения,

подарки или наследство от лиц, которые не являются родственниками первой степени,

доход от репетиторства, фотографии, фриланса, если не зарегистрирован ФОП.

2. Является самозанятым лицом

Например, адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.д. Они также подают декларацию о доходах.

3. Хотят воспользоваться налоговой скидкой