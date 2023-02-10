В Москве накануне годовщины вторжения в Украину проведут концерт с Путиным

В Москве перед годовщиной вторжения в Украину планируют провести митинг-концерт. На нем выступит российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Концерт состоится в Лужниках 22 февраля, участие в нем примут до 200 тысяч человек. Россияне заявляют, что концерт организуют якобы ко "Дню защитника".

Перед участниками выступит глава Кремля Владимир Путин.

Кроме того, у стадиона организуют зону с историческими реконструкциями и выставку военной техники. В Москве планируют установить несколько сцен, участие в митинге примут "активисты молодежных и патриотических организаций".

Также отметим, что спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит послание Федеральному собранию

"В послании он подчеркнет текущую ситуацию, будет говорить о "СВО" и экономике", - заявил Песков.

Напомним, ранее мы сообщали, что Путин в канун годовщины вторжения выступит с посланием Федеральному собранию. Российские СМИ раскрыли возможные темы выступления диктатора.

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