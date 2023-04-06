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Годовщина деоккупации. Залужный показал, как освобождали Черниговскую область

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Черниговская область, Четверг 06 апреля 2023 13:33
Годовщина деоккупации. Залужный показал, как освобождали Черниговскую область Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 6 апреля, годовщина деоккупации Черниговской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как военные освобождали регион.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Залужного в Telegram.

"До 6 апреля 2022 года Силы обороны полностью деоккупировали область. В Северском оперативном районе возобновили контроль над государственной границей Украины", - написал Залужный.

Он отметил, что благодаря героическим действиям украинских воинов, противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

"Враг не смог добиться своей цели на поле боя, поэтому сосредотачивался на терроре против мирного населения. Все преступники должны быть наказаны", - добавил Залужный.

Раньше мы писали о том, как изменилась жизнь в Буче спустя год после деоккупации.

Также напомним, Подоляк сделал прогноз, согласно которому Украина вернет Крым в течение 5-7 месяцев.

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деокупація Черниговская область
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