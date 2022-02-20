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Річард Бренсон закликав світ підтримати Україну

Автор: Сергій Сурепін

Мільярдер і засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон написав другу статтю, присвячену ситуації навколо безпеки України. Американський підприємець зазначив, що момент гострої кризи – погана новина не тільки для України, а й для кожної нації, яка прагне захищатися свій суверенітет.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на статтю "Захист верховенства права", яку Річард Бренсон опублікував на офіційному сайті Virgin.

"Світ повинен підтримати Україну. Ми не повинні залишати країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї", - зазначив Бренсон.

За словами мільярдера, анексія Криму в 2014 році Росією стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Бренсон вважає, що нове вторгнення на територію України повністю розірве меморандум, а світ чекають катастрофічні наслідки. Бос Virgin Galactic додав, що в світі не може бути миру без обов'язкових угод і їх виконання.

Річард Бренсон зазначив, що наявність ядерної зброї в України могла б запобігти анексії Криму. Мільярдер вважає, що нинішній стан речей створює реальну загрозу для верховенства права.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський зажадав виконання Будапештського меморандуму.

Також РБК-Україна писало, що, за словами Зеленського, Україна хоче миру.

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