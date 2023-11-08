Rheinmetall произведет для Украины 100 тысяч боеприпасов к минометам

"Заказ, стоимость которого составляет менее трехзначного диапазона миллионов евро, является частью недавнего пакета военной помощи в размере 400 миллионов евро для украинских Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

Rheinmetall расширяет производство

Концерн сообщил, что благодаря недавнему приобретению испанского производителя боеприпасов Expal компания Rheinmetall еще больше укрепила свой и без того большой опыт в области огневой поддержки пехоты.

"Ассортимент продукции группы включает полный спектр минометных боеприпасов калибра 120, 81 и 60 мм. Их дополняют системы управления огнем и минометные системы, такие как 120-мм миномет Ragnarök и инновационная 60-мм минометная система RSG60", - написали в Rheinmetal.

Также сообщается, что благодаря увеличенной дальности, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить благоприятные результаты даже во время действий на сложной местности и в городских условиях.

Сотрудничество Украины с Rheinmetall

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с директором оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Темой переговоров было оружие для Украины.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

В октябре стало известно, что компания Rheinmetall получила еще один заказ на артиллерийские снаряды в рамках рамочного соглашения с Бундесвером. Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины.