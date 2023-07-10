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Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине: названы сроки

Фото: Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине (flickr by CDU Fraktion Hessen)
Автор: Иван Носальский

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже в течение 12 недель.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью CNN заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

"(Украинцы - ред.) должны помогать себе сами - если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", - заявил он.

Стоимость завода оценивается в 218 млн долларов, на нем планируют производить около 400 танков в год. Также там хотят строить и ремонтировать немецкие бронетранспортеры Fuchs.

Как отмечают в CNN, таким образом Rheinmetall снимет опасение других западных оборонных компаний по поводу организации производства в Украине, которая находится в состоянии войны с Россией.

Завод Rheinmetall

Отметим, что немецкая компания Rheinmetall - производитель немецких танков, бронетранспортеров и другой бронетехники.

Она также участвует в ремонте вооружения, которое позже передают Украине. В частности, недавно она согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Более детально о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

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