Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине: названы сроки

"(Украинцы - ред.) должны помогать себе сами - если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", - заявил он.

Стоимость завода оценивается в 218 млн долларов, на нем планируют производить около 400 танков в год. Также там хотят строить и ремонтировать немецкие бронетранспортеры Fuchs.

Как отмечают в CNN, таким образом Rheinmetall снимет опасение других западных оборонных компаний по поводу организации производства в Украине, которая находится в состоянии войны с Россией.

Завод Rheinmetall

Отметим, что немецкая компания Rheinmetall - производитель немецких танков, бронетранспортеров и другой бронетехники.

Она также участвует в ремонте вооружения, которое позже передают Украине. В частности, недавно она согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Более детально о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.