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Rheinmetall поставил Украине еще пять авиадесантных тактических машин Caracal

Понедельник 10 февраля 2025 19:19
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Rheinmetall поставил Украине еще пять авиадесантных тактических машин Caracal Фото: авиадесантная тактическая машина Caracal (rheinmetall.com)
Автор: Татьяна Степанова

Немецкая оборонная компания Rheinmetall поставила украинским военным еще пять аэромобильных тактических машин Caracal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

Отмечается, что в целом Украина сейчас получила 20 аэромобильных тактических машин Caracal, которые можно транспортировать в воздухе.

Они базируются на новейшем военизированном шасси Mercedes-Benz G-Class.

Авиадесантные тактические машины Caracal

Caracal - тактическая авиадесантная машина, созданная на базе гражданского внедорожника Mercedes-Benz G-Class 464.

Шасси производит Mercedes-Benz, а финальная сборка и дооборудование осуществляется на предприятиях Rheinmetall.

Автомобиль можно транспортировать как в грузовых отсеках, так и на внешних подвесах вертолетов CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion.

Благодаря модульной конструкции тактических машин Caracal на них можно устанавливать и комбинировать различные виды вооружения - от пулеметов до противотанковых ракетных комплексов. Также предусмотрена опциональная возможность интеграции дополнительной баллистической защиты.

Машина оснащена шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 183 кВт, обеспечивающим максимальную скорость до 140 км/ч. Благодаря полному приводу СагасаІ имеет высокую проходимость на бездорожье.

Еще в ноябре 2023 года стало известно, что Rheinmetall будет поставлять Вооруженным силам Украины авиадесантные тактические машины Caracal.

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