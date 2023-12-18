Rheinmetall поставит Украине десятки тысяч снарядов

Немецкая компания Rheinmetall получила еще один заказ на поставку в 2025 году нескольких десятков тысяч снарядов различных типов для ВСУ. Стоимость заказа составляет трехзначную цифру в миллионах евро (более 100 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании .

Новый заказ продолжает серию заказов на артиллерийские боеприпасы, ранее размещенные Бундесвером для вооруженных сил Украины и Германии. В июле 2023 года Rheinmetall заключила новое рамочное соглашение с Бундесвером в артиллерийском секторе. Он предусматривает поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов.

Рамочное соглашение рассчитано до 2029 года, а потенциальный объем заказов составит около 1,2 млрд евро.

Снаряды Rheinmetall

Как отмечает пресс-служба концерна, необходимость пополнения запасов боеприпасов, вызванная войной в Украине, привела к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы для компании Rheinmetall.

Семейство артиллерийских боеприпасов Rheinmetall включает, среди прочего, осколочно-фугасный снаряд DM121, дымовой/затеняющий снаряд DM125, снаряд с поисковым взрывателем DM121 SMArt (разработанный совместно с Diehl Defence).

В портфель продукции группы также входит семейство универсальных 155-мм артиллерийских боеприпасов Assegai производства южноафриканской компании Rheinmetall Denel.

Rheinmetall также предлагает семейство артиллерийских орудий Rheinmetall Expal Munitions, в том числе 155-мм M107 и 155-мм пушки увеличенной дальности.

Цель в 1 млн снарядов

В соответствии с планами, изложенными в марте этого года, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские снаряды в течение 12-месячного периода, сначала путем использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения производственных.

В конце ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский Союз на данный момент поставил Украине около 300 тысяч из обещанного им миллиона снарядов.

В ЕС опасаются, что не смогут вовремя поставить Украине миллион снарядов, поэтому допускается вариант, что их будут закупать в странах за пределами Евросоюза.