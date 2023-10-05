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Rheinmetall передал Украине дополнительные комплексы для борьбы с дронами: как работают

Фото: Rheinmetall передал Украине новые комплексы для борьбы с дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Rheinmetall передал Украине дополнительные комплексы обнаружения и борьбы с дронами под названием SurveilSpire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

"Заказ в двузначном диапазоне миллионов евро. Заказ сделало немецкое правительство", – отметили в пресс-службе Rheinmetall.

Сообщается, что копания выиграла новый тендер на поставку ВСУ систем SurveilSpire. Они предназначены для разведки и борьбы с вражескими дронами. В состав комплекса входит наблюдаемая башня с камерами дневного и ночного видения, пилотируемые дроны и система управления, а также транспорт.

Система используется в частности для мониторинга участков местности. Система может также обеспечить сеть 5G. Согласно официальным данным, в разработке комплекса Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel.

"Доставка комплексов уже началась", - подчеркнули в пресс-службе концерна.

Для развертывания системы нужно всего три человека. Система использует беспроводные каналы связи, в частности 4G и Starlink, для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели позволяют SurveilSpire увеличить продолжительность работы. Полученную от камер и разведывательных дронов информацию блок управления комплекса обрабатывает с помощью специального ПО и искусственного интеллекта.

Что предшествовало

Отметим, что первые пять комплексов SurveilSpire вошли в пакет военной помощи Германии, о котором было объявлено 14 августа. О сроках передачи комплексов тогда ничего не сообщалось.

Впервые о новых комплексах стало известно в феврале 2023 года. Сообщается, что вышки наблюдения SurveilSPIRE можно установить на трейлеры и быстро транспортировать в зону их работы. Для сборки нужно три человека, а работа полностью автоматизирована.

 

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