Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов

Согласно сообщению, заказ охватывает полное техническое оснащение завода вплоть до ввода в эксплуатацию. Стоимость завода будет варьироваться "в диапазоне от трехзначного числа миллионов евро".

Предполагается, что строительство начнется в короткие сроки и будет завершено в течение нескольких лет. Намерение состоит в том, чтобы начать производство боеприпасов на Украине в течение 24 месяцев. Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.

Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall заявил: "Мы воплощаем наши слова в действия, и вместе с нашим партнером мы создадим украинский центр по боеприпасам. Заказ подчеркивает доверие к экспертизе и производственным возможностям Rheinmetall".

Новый завод

В настоящее время на Украине принимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры. Совместное предприятие Rheinmetall и украинской государственной компании по эксплуатации завода по производству боеприпасов будет создано в ближайшее время. Об этом было объявлено на параллельном обсуждении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года.

В июне 2024 года генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер и министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подписали соглашение о расширении стратегического сотрудничества на Ukraine Recovery Conference в Берлине.