Rheinmetall назвал сроки передачи Украине первых БМП Lynx

Как отметили в компании, соответствующий контракт был подписан в декабре 2025 года. Стоимость заказа первых пяти боевых машин составляет "сумму на уровне двузначных миллионов евро", его финансирует Германия.

Поставка осуществляется в рамках поддержки обороноспособности Украины.

"Решение в пользу Lynx KF41 было принято после тщательных испытаний этой боевой машины пехоты следующего поколения. БМП будут оснащены двухместной башней Lance и будут специально сконфигурированы для вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В Rheinmetall также отметили, что следующим шагом является закупка дополнительных партий, включая производство в Украине

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул, что компания благодарна Украине за доверие, а правительству Германии - за поддержку.

По его словам, этот заказ подтверждает долгосрочное участие Rheinmetall в поддержке Украины.

В компании подчеркнули, что Lynx KF41 разрабатывался с учетом современных и будущих требований к боевым машинам пехоты.

БМП имеет модульную конструкцию, открытую электронную архитектуру и самый большой защищенный внутренний объем в своем классе.

Благодаря масштабируемой концепции веса, современным системам защиты и мощной силовой установке машина сочетает высокую мобильность с максимальным уровнем безопасности, а также обеспечивает повышенную эргономику для экипажа во время длительных боевых задач.