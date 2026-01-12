Rheinmetall назвал сроки передачи Украине первых БМП Lynx

Украина должна получить первые боевые машины пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года. Речь идет о пяти БМП, поставка которых финансируется правительством Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оборонной корпорации Rheinmetall.
Как отметили в компании, соответствующий контракт был подписан в декабре 2025 года. Стоимость заказа первых пяти боевых машин составляет "сумму на уровне двузначных миллионов евро", его финансирует Германия.
Поставка осуществляется в рамках поддержки обороноспособности Украины.
"Решение в пользу Lynx KF41 было принято после тщательных испытаний этой боевой машины пехоты следующего поколения. БМП будут оснащены двухместной башней Lance и будут специально сконфигурированы для вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В Rheinmetall также отметили, что следующим шагом является закупка дополнительных партий, включая производство в Украине
Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул, что компания благодарна Украине за доверие, а правительству Германии - за поддержку.
По его словам, этот заказ подтверждает долгосрочное участие Rheinmetall в поддержке Украины.
В компании подчеркнули, что Lynx KF41 разрабатывался с учетом современных и будущих требований к боевым машинам пехоты.
БМП имеет модульную конструкцию, открытую электронную архитектуру и самый большой защищенный внутренний объем в своем классе.
Благодаря масштабируемой концепции веса, современным системам защиты и мощной силовой установке машина сочетает высокую мобильность с максимальным уровнем безопасности, а также обеспечивает повышенную эргономику для экипажа во время длительных боевых задач.
Lynx (с англ. - "рысь) - это гусеничная платформа, разработки и производства немецкой компании Rheinmetall.
Имеет две основные модификации. KF31 (от нем. Kettenfahrzeug - "гусеничная машина") была впервые представлена в 2016 году на выставке Eurosatory. Модернизированную и более тяжелую версию KF41 представили в 2018-м.
Боевую машину пехоты Lynx разработали для участия в интенсивных боевых действиях. БМП имеет две основные модификации: 38-тонную KF31, которая может развивать скорость 65 км/ч и более мощную KF41, которую собственно и будут производить в Украине. 41-я "рысь" разгоняется до 70 км/ч, имея массу до 50 тонн, в зависимости от комплектации.
Lynx имеет мощную броню, которая защищает от стрелкового оружия, обломков и некоторых видов взрывов. Это позволяет солдатам безопасно передвигаться в зоне боевых действий.
Эта БМП оснащена различными видами оружия, в частности автоматическими пушками и пулеметами. Это позволяет ей эффективно бороться с пехотой врага и легкобронированной техникой.
Она также имеет современные системы навигации, связи, управления огнем.
Lynx отличается своей скоростью передвижения по различным типам местности, что делает ее эффективной для логистики солдат в условиях активных боевых действий.
Напомним, Rheinmetall уже передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Это произошло в конце 2024 года.
Стоит добавить, что 12 июня прошлого года тогда еще министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что до конца года Украина и Rheinmetall совместно выпустят первую БМП Lynx. Информации об этом пока что не было.