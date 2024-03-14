Rheinmetall хочет построить как минимум четыре оружейных завода в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода, на которых будут производить оружие.
Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
По его словам, ожидается, что заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику и системы противовоздушной обороны.
"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж - ред.) в год", - отметил Паппергер.
Также он рассказал, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить "1,1 млн 155-мм снарядов", которые необходимы для артиллерии, на всех своих предприятиях.
Концерн рассчитывает произвести 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году.
Напомним, еще в прошлом году АО "Украинская оборонная промышленность" и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие - ООО "Рейнметалл - Украинская оборонная промышленность".
Оно должно заняться производством оборудования, обслуживанием и ремонтом западного вооружения.
Также Паппергер рассказывал, что Rheinmetall запустит свой завод в Украине уже в 2024 году. Первое оружие на нем хотят произвести спустя полгода после запуска.
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