РГК в Польше объявило о выходе на европейский рынок инжиниринговых услуг

Региональная газовая компания представила на выставке Expo-Gas газорегулирующее оборудование, счетчики газа для промышленных и бытовых потребителей, в том числе smart-счетчики.

Также впервые на выставке будет представлена мобильная лаборатория производства Heath Сonsultants Inc. В системе Discover AMLD используется технология абсорбционной спектроскопии с помощью диодного лазера. Она способна обнаруживать утечки газа с меньшим количеством ошибок по сравнению с другими технологиями.

РХК является официальным дистрибьютором продукции компании Heath Consultants на территории Польши, Молдовы, Румынии, Венгрии и Словакии.

На стенде РГК работает Эрик Сикс, менеджер по глобальному развитию бизнеса Heath Сonsultants Inc. Он приехал в Польшу специально, чтобы представить мобильную лабораторию с оборудованием американской компании.

Компания готова предложить польским заказчикам инжиниринговые услуги и решения "под ключ". Для этого газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, аттестуют для работы на европейских рынках своих работников. Украинские специалисты готовы проектировать и строить сети, а также подключать потребителей.

Также РГК рассматривает экспорт в ЕС газового оборудования украинского производства - в частности, ШГРП и счетчиков, уже сертифицированных по стандартам ISO. Их сертификация в ряде европейских стран на соответствие местным требованиям уже близка к завершению.

"Польша реализует одну из самых масштабных инвестиционных программ в газовую инфраструктуру в Европе. Она даст Польше возможность ускорить экономический рост, создать новые предприятия и рабочие места, стать игроком на тех экспортных рынках, на которых раньше не могла конкурировать. Решающим в этом проекте является оперативность и экономное использование инвестиционных ресурсов. Мы готовы поделиться своим опытом, полученным, в том числе за год войны. В рекордные сроки мы восстанавливаем инфраструктуру, несмотря на нехватку персонала, разорванные логистические цепи и ограниченность финансовых ресурсов", - сказал генеральный директор РГК Алексей Тютюнник.

Сейчас энергетика Польши очень зависит от ископаемых видов топлива, а доля угля в энергомиксе страны превышает 40%. Природный газ является гораздо более экологичным видом топлива, а постоянная доступность через трубопроводы делает его надежным, экономически выгодным и удобным видом топлива.

На трех современных заводах RGC Production в 2022 году было изготовлено 1222 ШГРП и 266 узлов учета газа, а в метрологических центрах RGC Metering изготовлено около 100 тысяч счетчиков.