У РГК назвали переваги монетизації субсидій для українців

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У РГК сподіваються, що наступним кроком щодо лібералізації ринку газу стане створення незалежного Оператора ринку

Монетизація субсидій стане важливим кроком до розвитку ринку газу в сегменті побутових споживачів. У руках у населення з'явиться ресурс, який дозволить споживачеві самостійно контролювати своєчасність і повноту оплати за комунальні послуги, а також буде стимулювати економію енергоресурсів. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

Наголошується, що побутові споживачі зможуть вільно вибирати постачальників газу, що сприятиме зростанню конкуренції та розвитку газової галузі.

"Регіональна Газова Компанія покладається на високу відповідальність одержувачів субсидій і здатність правильно реалізувати можливості, які надає їм монетизація державної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також за словами прес-служби, для ринку газу монетизація стане вільним від адміністративного впливу джерелом ліквідності. Таким чином, будуть створені умови для залучення незалежних компаній в сегмент постачань газу населенню, що буде стимулювати конкуренцію, необхідну для розвитку нових сервісів. В даний час в Україні вже зареєстровано понад 400 постачальників газу.

У РГК сподіваються, що наступним кроком щодо лібералізації ринку газу стане створення незалежного Оператора ринку із залученням європейських партнерів. Це гарантує, що оператор буде рівновіддалений від всіх учасників і незалежний від державного монополіста і найбільшого трейдера НАК "Нафтогаз України".

"Ми розраховуємо, що до кінця цього року будуть створені умови для рівного і вільного для всіх без винятку постачальників доступу до газу, видобутих державною компанією "Укргазвидобування". Це дозволить сформувати орієнтований на споживача ринок, а також підвищить його прозорість і конкурентність", - йдеться в повідомленні.