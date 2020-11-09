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РГК Метрологічний центр здійснив перевірку понад 30 тис. побутових лічильників газу

Харків, Понеділок 09 листопада 2020 17:09
РГК Метрологічний центр здійснив перевірку понад 30 тис. побутових лічильників газу
Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Протягом чотирьох місяців роботи в РГК Метрологічний центр на базі АТ "Харківгаз" провів перевірку понад 30 тисяч побутових лічильників газу. Відкриття інноваційного центру дозволило збільшити темпи повірки приладів обліку у 2,5 рази.

Про це повідомляє прес-служба "Харківгаз".

"При проектуванні центру нами враховані кращі світові практики повірки приладів обліку газу. Зараз це повністю автоматизований процес, який виключає фактор помилки людини та гарантує високоточний результат ", - зазначив начальник РГК Метрологічний центр Денис Французів.

У прес-службі нагадали, що РГК Метрологічний центр розпочав свою роботу в Харкові влітку поточного року.

"Сучасне підприємство надає послуги з повірки побутових і промислових лічильників газу, датчиків, коректорів. Потужності центру дозволяють проводити комплексний сервіс близько 200 тисяч побутових лічильників газу в рік. За кілька місяців послугами центру вже скористалися понад 30 тисяч сімей", - йдеться в повідомленні.

Тайже у прес-службі зазначили, що РГК Метрологічний центр став першим в Україні, де сервіс лічильників здійснюється з використанням європейських стандартів і правил. Високу точність і якість вимірювань забезпечують повірочні стенди німецького виробника Inotech.

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