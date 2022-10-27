РФ обвиняет Украину в терроризме, чтобы очернить ее перед Западом, - NYT

До начала вторжения Россия распространяла тезис о том, что в Украине нужно "бороться с нацизмом". Теперь ситуация изменилась, и РФ обвиняет Украину в "терроризме" и желании взорвать "грязную бомбу", которая должна очернить Киев в глазах Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times .

Как пишет издание, такое изменение направлено на то, чтобы укрепить поддержку войны внутри РФ и подорвать оказание военной поддержки ВСУ.

"Кажется, теперь они решили, что это контртеррористическая операция. Вместо того чтобы представлять это как нечто антинацистское или антисатанистское, они представляют это контртеррористической операцией", - заявил глава группы в стартапе Logally Кайл Уолтер.

Сообщается, что рассказ о борьбе с терроризмом является частью широких пропагандистских усилий, чтобы заставить россиян чувствовать себя более вовлеченными в войну. РФ, начавшая называть свою войну против Украины "народной войной", пытается убедить общественность в том, что этот конфликт не война из-за выбора Москвы, а экзистенциальная борьба за спасение страны. Использование тезиса о "грязной бомбе" преследует цель разжигания гнева русского народа против Украины.

Однако подобные информационные операции не повлияли на позицию Запада. Популярность эта версия о "грязной бомбе" набрала только в РФ. Издание отмечает, что использование дезинформации и пропаганды является важной частью стратегии президента РФ Владимира Путина. Перед вторжением Россия продвигала разные ложные нарративы об Украине, а некоторые из обвинений использовала в качестве повода для начала войны.

Как пишет издание, официальные лица США расходятся во мнениях относительно того, действительно ли Россия верит в наличие "грязной бомбы" в Украине, это повод для оправдания более жестких действий.

"Вы можете сосредоточиться непосредственно на «грязной бомбе», но я думаю, что это более широкая тенденция. Россия продвигает идею о том, что Украина является террористическим государством", - заявил Волтер.