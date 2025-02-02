РФ утром обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, есть жертва и раненый

Обстрелы Херсона и области

Российские войска во время вторжения в Украину почти три года назад захватили Херсонскую область. Уже во время контрнаступления осенью 2022 года ВСУ освободили часть региона и Херсон.

При этом россияне не прекращают обстреливать правобережную, освобожденную часть области. Левобережье до сих пор остается захваченным РФ. При этом оккупанты продолжают попытки захватить новые территории, но безрезультатно.

Так, за последние сутки на Приднепровском российские захватчики без успеха один раз штурмовали позиции украинских подразделений. Добавим, что оккупанты не хотят воевать на этом направлении. Дошло до того, что чтобы не идти на штурмы на Херсонском направлении, россияне прибегают к хитростям.

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