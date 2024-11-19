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РФ сосредоточила в Курской области 50 тысяч военных, готовит еще одну дивизию, - Павлюк

Вторник 19 ноября 2024 13:08
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РФ сосредоточила в Курской области 50 тысяч военных, готовит еще одну дивизию, - Павлюк Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В настоящее время Российская Федерация (РФ) сосредоточила в Курской области около 50 тысяч военных. Подавляющее большинство из них из подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу" командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

По словам Павлюка, перед началом проведения операции в Курской области Россия удерживала там группировку численностью до 4 тысяч человек, среди которых около половины были военные срочной службы.

Уже после проведения наступательной операции Россия начала наращивать численность солдат в регионе путем перемещения частей и подразделений с других направлений и оперативного резерва. Сегодня же, как и упоминалось выше, там насчитывается около 50 тысяч российских солдат.

За последние три месяца враг перебросил в Курскую область:

  • одну дивизию, две бригады и один полк воздушно-десантных войск;
  • две бригады и один полк морской пехоты

"С целью выполнения поставленной задачи по скорейшему возвращению контроля над территорией Курской области осуществляется перемещение еще одной дивизии, а именно 76 ДШД в составе трех полков общей численностью около 7,5 тысячи человек", - добавил Павлюк.

Операция в Курской области

В мае 2024 года украинская разведка получила информацию о подготовке Россией наступления из Курской области в направлении Сум. Основной целью этого наступления было создание "буферной зоны" вдоль северной границы Украины, что должно было стать продолжением вражеских атак на Харьковскую область. В ответ украинское командование приняло решение о проведении контрнаступательной операции на территории Курской области.

За три месяца активных боев российская армия потеряла более 20 тысяч военнослужащих, а также 1101 единицу военной техники и вооружения.

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