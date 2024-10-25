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РФ снова не смогли внести в черный список FATF: Reuters узнало, кто был против

Иллюстративное фото: Россию не внесли в черный список FATF (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) снова не внесла Россию в черный список. На сторону агрессора стали ряд стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FATF и Reuters.

По информации источников Reuters, предложение Украины о внесении России в список стран, которые плохо соблюдают требования по противодействию отмыванию денег, не поддержали Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка.

Собеседники журналистов добавляют, что Бразилия также была в числе стран-противников инициативы. 

При этом, по информации еще одного источника издания, предложение Украины было отложено для сбора дополнительных доказательств.

FATF

Стоит заметить, что FATF занимается разработкой стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также группа определяет, соответствуют ли страны таким стандартам.

Часть государств по итогам выводов FATF относят в черный список. Это влияет на их банковскую систему и международную торговлю. Под особый контроль попадают любые платежи, которые направляют на счета банков этих стран.

По состоянию на сейчас в черном списке находятся: Иран, КНДР и Мьянма.

Украина объясняла необходимость включения России в черный список тесным сотрудничеством с Ираном и Северной Кореей.

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