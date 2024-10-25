РФ снова не смогли внести в черный список FATF: Reuters узнало, кто был против

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) снова не внесла Россию в черный список. На сторону агрессора стали ряд стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FATF и Reuters.
По информации источников Reuters, предложение Украины о внесении России в список стран, которые плохо соблюдают требования по противодействию отмыванию денег, не поддержали Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка.
Собеседники журналистов добавляют, что Бразилия также была в числе стран-противников инициативы.
При этом, по информации еще одного источника издания, предложение Украины было отложено для сбора дополнительных доказательств.
Стоит заметить, что FATF занимается разработкой стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также группа определяет, соответствуют ли страны таким стандартам.
Часть государств по итогам выводов FATF относят в черный список. Это влияет на их банковскую систему и международную торговлю. Под особый контроль попадают любые платежи, которые направляют на счета банков этих стран.
По состоянию на сейчас в черном списке находятся: Иран, КНДР и Мьянма.
Украина объясняла необходимость включения России в черный список тесным сотрудничеством с Ираном и Северной Кореей.
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