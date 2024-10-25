РФ снова не смогли внести в черный список FATF: Reuters узнало, кто был против

По информации источников Reuters, предложение Украины о внесении России в список стран, которые плохо соблюдают требования по противодействию отмыванию денег, не поддержали Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка.

Собеседники журналистов добавляют, что Бразилия также была в числе стран-противников инициативы.

При этом, по информации еще одного источника издания, предложение Украины было отложено для сбора дополнительных доказательств.