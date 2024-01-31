РФ снова запустила по Украине "Шахеды": где объявлена тревога

Военные зафиксировали группу барражирующих боеприпасов противника в небе над Харьковской областью. Вражеские беспилотники направляются в западную сторону.

"Внимание! Группа вражеских БПЛА (вероятно "шахеды") на Харьковщине, двигаются на запад", - говорится в объявлении.

Позже в ВС заявили, что несколько групп "шахедов" двигаются в направлении Чугуева с востока. Но впоследствии военные уточнили, что эти беспилотники противника изменили направление, и двигаются на юг.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы авиаударов противника.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил жителей региона об угрозе воздушной атаки и призвал оставаться в укрытиях.

"Вниманию жителей Харьковщины: есть угроза вражеских БПЛА, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - говорится в сообщении чиновника в Telegram.

Воздушные атаки РФ по Украине

Напомним, российские захватчики регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе и ракет. Целями противника часто становится гражданская инфраструктура, из-за чего часто погибают и получают ранения мирные жители.

Так, ранее сообщалось, что в ночь на 31 января интервенты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе "Шахед" и 3 баллистические ракеты "Искандер-М". Всего силы противовоздушной обороны ВСУ тогда смогли уничтожить 14 вражеских беспилотников.

Добавим, вечером в Силах обороны юга Украины сообщили, что российские оккупанты вывели в Черное море несколько ракетоносителей. Наблюдается чрезвычайно высокий уровень ракетной опасности.