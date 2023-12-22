РФ снова запустила дроны. На юге Украины начали объявлять тревогу

По данным военный, по состоянию на 18:25 вражеские "Шахеды" держат курс на Одесскую область.

"Движение БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Татарбунарского района", - сообщили военные.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине.

Последняя атака произошла сегодня ночью. Во время ночной атаки "Шахедов" обломки дронов упали в ряде районов столицы. Среди них Дарницкий, Голосеевский и Соломенский. Так, в последнем значительные разрушения претерпела многоэтажка.

В частности, в доме возникло возгорание на верхних этажах. По данным спасателей возгорание возникло на 24 этаже. Также в трех квартирах (на 24-26 этажах) есть частичное разрушение стен и еще в трех – выбитые окна.

Предварительно, в Соломенском районе двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами. Один из них госпитализирован.

Также стало известно, что квартира, которая была фактически полностью разрушена, принадлежит ведущему телемарафону "Единые новости" Андрею Ковальскому.

Напомним, что РБК-Украина также публиковала кадры самого поврежденного дома и подворья, где также изуродованы и автомобили. Фото и видео можно увидеть в материале по ссылке.

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