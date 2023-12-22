RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ снова запустила дроны. На юге Украины начали объявлять тревогу

Фото: на юге Украины начали объявлять тревогу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Одесской области объявили воздушную тревогу из-за пусков группы дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По данным военный, по состоянию на 18:25 вражеские "Шахеды" держат курс на Одесскую область.

"Движение БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Татарбунарского района", - сообщили военные.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине.

Последняя атака произошла сегодня ночью. Во время ночной атаки "Шахедов" обломки дронов упали в ряде районов столицы. Среди них Дарницкий, Голосеевский и Соломенский. Так, в последнем значительные разрушения претерпела многоэтажка.

В частности, в доме возникло возгорание на верхних этажах. По данным спасателей возгорание возникло на 24 этаже. Также в трех квартирах (на 24-26 этажах) есть частичное разрушение стен и еще в трех – выбитые окна.

Предварительно, в Соломенском районе двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами. Один из них госпитализирован.

Также стало известно, что квартира, которая была фактически полностью разрушена, принадлежит ведущему телемарафону "Единые новости" Андрею Ковальскому.

Напомним, что РБК-Украина также публиковала кадры самого поврежденного дома и подворья, где также изуродованы и автомобили. Фото и видео можно увидеть в материале по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины