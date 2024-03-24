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РФ снова устроила комбинированный удар по Украине. Сколько ракет и дронов сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 43 ракет и дронов РФ во время обстрела по Украине 24 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину, использовав 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 БПЛА. 14 враждебных целей ПВО сбить не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Как отметил Олещук, в результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели.

"18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей", - добавил генерал.

Что запустила РФ по Украине

  • 29 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков аэродром Энгельс РФ);
  • 28 ударных БПЛА типа "Shahed" (районы пусков Приморско-Ахтарской РФ и мыс Чауда Крым).

Обстрел Украины 24 марта

Российские войска устроили очередной обстрел по Украине 24 марта, использовав как дроны, так и ракеты. Этот удар стал третим ударом по Украине за последние четверо суток. В частности, под ударом находился Киев, в области работала ПВО. На данный момент известно про атаку на Кривой Рог, где без отопления остались 76 тысяч человек и Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

Отметим, во время этой атаки российская ракета залетела на территорию Польши. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. Ракета РФ находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд.

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