РФ снова вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп

Так, по состоянию на 06:00 сегодняшнего дня, в Черном море был зафиксирован один корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 единиц.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море военные зафиксировали сразу три корабля, каждый из которых является ракетоносителем с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 12 судов;

в Азовское море - 8 судов.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.