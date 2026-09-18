РФ снова атаковала Киев: дрон попал в здание, пострадал мужчина
Россияне в четверг вечером, 17 сентября, снова атаковали дронами Киев. В результате атаки зафиксировано попадание и известно об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, атака произошла вечером. В частности, враг атаковал дроном в нежилое здание и известно, что пострадал один человек.
"В Подольском районе попадание произошло в нежилое здание. Раненого медики госпитализировали", - добавил он.
Другие обстрелы Киева
Напомним, в ночь на 17 сентября россияне ударили по Киеву баллистикой. В результате атаки обломки упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.
В частности, были повреждены офисное здание, жилые дома, учебные заведения, автомобили, склады, территория около АЗС и не только. Помимо этого, пострадали 20 человек.