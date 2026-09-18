РФ снова атаковала Киев: дрон попал в здание, пострадал мужчина

Россияне в четверг вечером, 17 сентября, снова атаковали дронами Киев. В результате атаки зафиксировано попадание и известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, атака произошла вечером. В частности, враг атаковал дроном в нежилое здание и известно, что пострадал один человек.

"В Подольском районе попадание произошло в нежилое здание. Раненого медики госпитализировали", - добавил он.